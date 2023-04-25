Магнитогорск заволокло дымом от пожара. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
Пожар не несет угрозы населению Фото:

В Магнитогорске Челябинской области дым от ландшафтных пожаров заметили жители микрорайонов. О том, что возгорание не угрожает населению, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«На месте работают 4 автоцистерны. Угрозы нет», — уточнили в управлении.

Ландшафт загорелся рядом с поселками комфорт-класса Раздолье и Молодежный. Жители ближайших к ним микрорайонов сняли произошедшее на видео.

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В Магнитогорске Челябинской области дым от ландшафтных пожаров заметили жители микрорайонов. О том, что возгорание не угрожает населению, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «На месте работают 4 автоцистерны. Угрозы нет», — уточнили в управлении. Ландшафт загорелся рядом с поселками комфорт-класса Раздолье и Молодежный. Жители ближайших к ним микрорайонов сняли произошедшее на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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