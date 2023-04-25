Пожар не несет угрозы населению
В Магнитогорске Челябинской области дым от ландшафтных пожаров заметили жители микрорайонов. О том, что возгорание не угрожает населению, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«На месте работают 4 автоцистерны. Угрозы нет», — уточнили в управлении.
Ландшафт загорелся рядом с поселками комфорт-класса Раздолье и Молодежный. Жители ближайших к ним микрорайонов сняли произошедшее на видео.
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