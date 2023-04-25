В Челябинске в новом ЖК разрешили строить двухуровневую парковку

Проект двухуровневой парковки получил положительное заключение госэкспертизы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Проект многоуровневой парковки в Тракторозаводском районе Челябинска на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов прошел госэкспертизу. Как следует из данных единого госреестра заключений, в конце апреля получено положительное решение.

«Объект хранения автотранспорта. Многоуровневая автостоянка вместимостью 422 машиноместа по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе Челябинска», — отмечается в заключении к проектной документации.

Как URA.RU рассказали в компании-застройщике «Голос.Девелопмент», сроки строительства не определены. Продажи откроются в течение 2023 года. Проект застройки рассчитан на два года и завершится в 2024 году. Парковка будет предназначена для жителей жилого комплекса комфорт-класса «4 Ленина». Планируется построить три дома на 283 квартиры каждый.

Параметры будущего паркинга пока не уточняются. Предположительно он будет неотапливаемым. Площадь машиномест будет варьироваться в диапазоне 13-16 кв метров. Стоимость не рассчитана. Представители застройщика предложили URA.RU ориентироваться на цены подземного паркинга в комплексе «Ньютон». На Северо-Западе приобрести машиноместо можно было за 1,38-1,45 млн рублей. В «4 Ленина» купить объект обойдется дешевле.

Первоначально количество машиномест предполагалось ниже — 249. Затем в проектную документацию внесли изменения, которые общественность одобрила в ходе публичных слушаний.