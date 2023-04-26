В Челябинскую область придут ночные заморозки с понижением температуры до отрицательных отметок. Об этом сообщили URA.RU 26 апреля в региональном гидрометцентре.
«В области на выходных с 27 по 28 апреля будут идти дожди. Ночная температура будет опускаться до плюс 5-13 градусов, в низинах — до плюс одного. Днем сохранится теплая погода с температурой выше 20 градусов. Суббота 29 апреля начнется с дождей и минус одного градуса. Днем температура будет стабильно колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. Дожди отступят», — пояснили в челябинском ЦГМС.
По прогнозам синоптиков, жителям Челябинска с погодой повезет больше. Будет преимущественно без осадков. Их ожидают теплые дни 27 и 28 апреля с температурой от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс восьми градусов. С началом выходных, 29 апреля, температура воздуха спадет до плюс 15-17 градусов днем и плюс 4-6 ночью.
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