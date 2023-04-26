Челябинец выиграл 20 млн рублей, послушав гороскоп. Фото

26 апреля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Организаторы лотерей отмечают, что победители иногда чувствуют выигрыш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинской области Павел выиграл более 20 млн рублей, услышав позитивные предсказания гороскопа по радио. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото». «За несколько дней до победы я услышал по радио, что овнов ждет исполнение желаний и им рекомендуется загадать самое сокровенное. Никогда не принимал во внимание звездные предсказания. Но тогда мысленно представил, что выиграл несколько миллионов рублей», — рассказал победитель. Организаторы лотерей отмечают, что вера в удачу может привести к крупным победам. Иногда победители рассказывают, что у них было предчувствие выигрыша, а иногда — что их победа была предсказана. До крупного выигрыша Павел не верил в предсказания гороскопа Фото: пресс-служба компании «Столото»

Житель Челябинской области Павел выиграл более 20 млн рублей, услышав позитивные предсказания гороскопа по радио. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото». «За несколько дней до победы я услышал по радио, что овнов ждет исполнение желаний и им рекомендуется загадать самое сокровенное. Никогда не принимал во внимание звездные предсказания. Но тогда мысленно представил, что выиграл несколько миллионов рублей», — рассказал победитель. Организаторы лотерей отмечают, что вера в удачу может привести к крупным победам. Иногда победители рассказывают, что у них было предчувствие выигрыша, а иногда — что их победа была предсказана.