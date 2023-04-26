Челябинец выиграл 20 млн рублей, послушав гороскоп. Фото

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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, государственные лотереи, луканин виктор, центр выплаты выигрышей столото
Организаторы лотерей отмечают, что победители иногда чувствуют выигрыш Фото:

Житель Челябинской области Павел выиграл более 20 млн рублей, услышав позитивные предсказания гороскопа по радио. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото».

«За несколько дней до победы я услышал по радио, что овнов ждет исполнение желаний и им рекомендуется загадать самое сокровенное. Никогда не принимал во внимание звездные предсказания. Но тогда мысленно представил, что выиграл несколько миллионов рублей», — рассказал победитель.

Организаторы лотерей отмечают, что вера в удачу может привести к крупным победам. Иногда победители рассказывают, что у них было предчувствие выигрыша, а иногда — что их победа была предсказана.

До крупного выигрыша Павел не верил в предсказания гороскопа
До крупного выигрыша Павел не верил в предсказания гороскопа
Фото:

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Житель Челябинской области Павел выиграл более 20 млн рублей, услышав позитивные предсказания гороскопа по радио. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото». «За несколько дней до победы я услышал по радио, что овнов ждет исполнение желаний и им рекомендуется загадать самое сокровенное. Никогда не принимал во внимание звездные предсказания. Но тогда мысленно представил, что выиграл несколько миллионов рублей», — рассказал победитель. Организаторы лотерей отмечают, что вера в удачу может привести к крупным победам. Иногда победители рассказывают, что у них было предчувствие выигрыша, а иногда — что их победа была предсказана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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