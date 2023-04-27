В центре Челябинска полностью перекроют движение

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Виды города. Челябинск, недвижимость, жилье, проспект ленина, улица, дом, автотранспорт
Движение для транспорта закроют на несколько часов Фото:

В Челябинске по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой 29 апреля с 7:00 до 15:00 полностью перекроют движение для транспорта. Об это сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

«29 апреля с 7:00 до 15:00 будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. Движение перекроют на время проведения спортивных забегов», — сообщает Госавтоинспекция города Челябинска.

Проезд для общественного и личного транспорта также ограничат по улицам Энтузиастов, Энгельса, Свердловский проспект, Красная, Васенко, Елькина, Володарского от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны. В ГИДББ просят горожан заранее планировать свой маршрут и пути объезда.

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В Челябинске по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой 29 апреля с 7:00 до 15:00 полностью перекроют движение для транспорта. Об это сообщает пресс-служба городского ГИБДД. «29 апреля с 7:00 до 15:00 будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. Движение перекроют на время проведения спортивных забегов», — сообщает Госавтоинспекция города Челябинска. Проезд для общественного и личного транспорта также ограничат по улицам Энтузиастов, Энгельса, Свердловский проспект, Красная, Васенко, Елькина, Володарского от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны. В ГИДББ просят горожан заранее планировать свой маршрут и пути объезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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