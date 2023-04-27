В центре Челябинска полностью перекроют движение

27 апреля 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Движение для транспорта закроют на несколько часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой 29 апреля с 7:00 до 15:00 полностью перекроют движение для транспорта. Об это сообщает пресс-служба городского ГИБДД. «29 апреля с 7:00 до 15:00 будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. Движение перекроют на время проведения спортивных забегов», — сообщает Госавтоинспекция города Челябинска. Проезд для общественного и личного транспорта также ограничат по улицам Энтузиастов, Энгельса, Свердловский проспект, Красная, Васенко, Елькина, Володарского от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны. В ГИДББ просят горожан заранее планировать свой маршрут и пути объезда.

В Челябинске по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой 29 апреля с 7:00 до 15:00 полностью перекроют движение для транспорта. Об это сообщает пресс-служба городского ГИБДД. «29 апреля с 7:00 до 15:00 будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. Движение перекроют на время проведения спортивных забегов», — сообщает Госавтоинспекция города Челябинска. Проезд для общественного и личного транспорта также ограничат по улицам Энтузиастов, Энгельса, Свердловский проспект, Красная, Васенко, Елькина, Володарского от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны. В ГИДББ просят горожан заранее планировать свой маршрут и пути объезда.