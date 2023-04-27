27 апреля 2023
26 апреля 2023

Турагент назвала жителям ХМАО топ городов для отдыха на майские выходные

Топ городами для отдыха на майские выходные у жителей ХМАО стали Москва и Петербург
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по паркам. Екатеринбург, пара, парк, прогулка в парке
Югорчане активно бронируют в городах экскурсионные туры Фото:

Самыми популярными городами России для путешествий на майские праздники у жителей ХМАО являются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В этом сезоне югорчане активно бронируют экскурсионные туры в городах. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентом компании «Семь чудес» Еленой Моисеенко.

«Если говорить про города внутреннего туризма, то, конечно, популярными остаются Москва и Санкт-Петербург. В этом сезоне по этим городам особенно активно бронируют не просто отели, а сразу экскурсионные туры, например, туры выходного дня с полным сопровождением. Также популярна Казань и, конечно, Сочи», — пояснила журналисту агентства Моисеенко.

При этом, по словам турагента, жители ХМАО особенно интересуются отдыхом в окрестностях «туристических столиц». Например, рядом с Питером, у югорчан пользуются спросом Кронштадт и Выборг, а рядом с Сочи — Красная Поляна. «Но здесь это уже, скажем, не активный отдых, а просто люди едут созерцать красивые пейзажи и подышать чистым горным воздухом», — добавляет турагент.

Ранее URA.RU рассказывало о том, где жители Ханты-Мансийска планируют провести майские праздники. Тогда треть горожан в период с 28 апреля по 14 мая планировали посетить столицу Урала — Екатеринбург.

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Самыми популярными городами России для путешествий на майские праздники у жителей ХМАО являются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В этом сезоне югорчане активно бронируют экскурсионные туры в городах. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентом компании «Семь чудес» Еленой Моисеенко. «Если говорить про города внутреннего туризма, то, конечно, популярными остаются Москва и Санкт-Петербург. В этом сезоне по этим городам особенно активно бронируют не просто отели, а сразу экскурсионные туры, например, туры выходного дня с полным сопровождением. Также популярна Казань и, конечно, Сочи», — пояснила журналисту агентства Моисеенко. При этом, по словам турагента, жители ХМАО особенно интересуются отдыхом в окрестностях «туристических столиц». Например, рядом с Питером, у югорчан пользуются спросом Кронштадт и Выборг, а рядом с Сочи — Красная Поляна. «Но здесь это уже, скажем, не активный отдых, а просто люди едут созерцать красивые пейзажи и подышать чистым горным воздухом», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало о том, где жители Ханты-Мансийска планируют провести майские праздники. Тогда треть горожан в период с 28 апреля по 14 мая планировали посетить столицу Урала — Екатеринбург.
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