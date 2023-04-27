Турагент назвала жителям ХМАО топ городов для отдыха на майские выходные

Топ городами для отдыха на майские выходные у жителей ХМАО стали Москва и Петербург

28 апреля 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Югорчане активно бронируют в городах экскурсионные туры Фото: Размик Закарян © URA.RU Самыми популярными городами России для путешествий на майские праздники у жителей ХМАО являются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В этом сезоне югорчане активно бронируют экскурсионные туры в городах. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентом компании «Семь чудес» Еленой Моисеенко. «Если говорить про города внутреннего туризма, то, конечно, популярными остаются Москва и Санкт-Петербург. В этом сезоне по этим городам особенно активно бронируют не просто отели, а сразу экскурсионные туры, например, туры выходного дня с полным сопровождением. Также популярна Казань и, конечно, Сочи», — пояснила журналисту агентства Моисеенко. При этом, по словам турагента, жители ХМАО особенно интересуются отдыхом в окрестностях «туристических столиц». Например, рядом с Питером, у югорчан пользуются спросом Кронштадт и Выборг, а рядом с Сочи — Красная Поляна. «Но здесь это уже, скажем, не активный отдых, а просто люди едут созерцать красивые пейзажи и подышать чистым горным воздухом», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало о том, где жители Ханты-Мансийска планируют провести майские праздники. Тогда треть горожан в период с 28 апреля по 14 мая планировали посетить столицу Урала — Екатеринбург.

Самыми популярными городами России для путешествий на майские праздники у жителей ХМАО являются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В этом сезоне югорчане активно бронируют экскурсионные туры в городах. Ситуацию URA.RU обсудило с турагентом компании «Семь чудес» Еленой Моисеенко. «Если говорить про города внутреннего туризма, то, конечно, популярными остаются Москва и Санкт-Петербург. В этом сезоне по этим городам особенно активно бронируют не просто отели, а сразу экскурсионные туры, например, туры выходного дня с полным сопровождением. Также популярна Казань и, конечно, Сочи», — пояснила журналисту агентства Моисеенко. При этом, по словам турагента, жители ХМАО особенно интересуются отдыхом в окрестностях «туристических столиц». Например, рядом с Питером, у югорчан пользуются спросом Кронштадт и Выборг, а рядом с Сочи — Красная Поляна. «Но здесь это уже, скажем, не активный отдых, а просто люди едут созерцать красивые пейзажи и подышать чистым горным воздухом», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало о том, где жители Ханты-Мансийска планируют провести майские праздники. Тогда треть горожан в период с 28 апреля по 14 мая планировали посетить столицу Урала — Екатеринбург.