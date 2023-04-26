Президент РФ отметил жителей ХМАО за воспитание детей

Владимир Путин наградил югорчан за воспитание детей
Президент России Владимир Путин за воспитание детей отметил государственной наградой Сергея и Елену Овчинниковых из ХМАО. Об этом говорится в указе главы государства от 27 апреля.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Овчинникова Сергея Викторовича, Овчинникову Елену Евгеньевну. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — отмечается в документе на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин посмертно наградил Александра Тупикина из ХМАО медалью «За спасение погибавших». Мужчина помог тонувшим детям выбраться на берег, а сам погиб.
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