Поездки в Турцию на майские праздники из Челябинска подешевели

Отправиться на отдых в Турцию из Челябинска стало дешевле. Как URA.RU сообщили участники рынка, снижение составило 15% к первоначальной цене за неделю.
«Стоимость туров в Турцию из Челябинска за неделю снизилась примерно на 15%. В результате мест на начало месяца в самолетах не осталось, свободные есть только с 5 мая», — сообщила URA.RU генеральный менеджер турбюро «Спутник» Анна Дриботун.
Пакетный тур на человека в четырехзвездочный отель с питанием по системе «все включено» на неделю обойдется в настоящее время примерно в 50 тысяч рублей. Собеседница отметила, что продажи в последнюю неделю перед праздниками идут не слишком активно. Кто хотел, отметила Дриботун, выкупили места по программам раннего бронирования, остальные, столкнувшись с отсутствием мест на первые дни мая, отказались от путешествия вовсе.
В компании «Андромеда» URA.RU обратили внимание на общее снижение спроса по сравнению с 2022 годом. В то же время успешно продаются автобусные туры внутри страны и в пределах региона. Директор «Андромеды» Ольга Васильева, в апреле говорила про особенность 2023 года: школьников стали отпускать в поездки с максимальной продолжительностью в 24 часа.
В «Спутнике» сообщили, что востребованы направления в страны СНГ. Среди них Армения, Азербайджан, Узбекистан. Активно распроданы также путевки в ОАЭ, вылеты в которые доступны из Екатеринбурга.
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