В Тюменской области жители села самостоятельно потушили горящий дом

В селе Копотилы (Тюменская область) местные жители самостоятельно справились с загоревшимся домом, однако в пожаре погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.
«30 апреля 2023 года в 19 часов 17 минут поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Копотилы на ул. Центральная Вагайского района. Пожар был ликвидирован местным населением до прибытия пожарных подразделений. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — указано в сообщении пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Площадь пожара в доме составила два квадратных метра. На его тушение отправили две машины и четырех человек. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины происшествия.
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