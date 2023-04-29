В Тюменской области жители села самостоятельно потушили горящий дом

30 апреля 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Пожар в доме случился вечером Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Копотилы (Тюменская область) местные жители самостоятельно справились с загоревшимся домом, однако в пожаре погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону. «30 апреля 2023 года в 19 часов 17 минут поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Копотилы на ул. Центральная Вагайского района. Пожар был ликвидирован местным населением до прибытия пожарных подразделений. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — указано в сообщении пресс-службы МЧС по Тюменской области. Площадь пожара в доме составила два квадратных метра. На его тушение отправили две машины и четырех человек. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины происшествия.

В селе Копотилы (Тюменская область) местные жители самостоятельно справились с загоревшимся домом, однако в пожаре погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону. «30 апреля 2023 года в 19 часов 17 минут поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Копотилы на ул. Центральная Вагайского района. Пожар был ликвидирован местным населением до прибытия пожарных подразделений. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — указано в сообщении пресс-службы МЧС по Тюменской области. Площадь пожара в доме составила два квадратных метра. На его тушение отправили две машины и четырех человек. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины происшествия.