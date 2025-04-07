На 279-ом километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись легковой автомобиль «Лифан» и большегруз «Донгфенг». В результате ДТП 53-летняя пассажирка легковушки скончалась, а ее водитель госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Трагедия случилась сегодня на 279-ом километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Здесь столкнулись „Лифан“ и большегруз „Донгфенг“… В ДТП погибла 53-летняя пассажирка „Лифана“ — жительница поселка Туртас Уватского района, 43-летний водитель этого автомобиля госпитализирован в больницу с полученными ранениями», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, виновником аварии является сам водитель «Лифана». Предполагается, что он выехал на полосу встречного движения, из-за чего и произошло ДТП. Легковушку отбросило в кювет.
Сейчас движение на этом участке трассы осуществляется в реверсивном режиме. Выясняются все обстоятельства ДТП. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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