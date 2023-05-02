В магазинах Екатеринбурга взлетели цены на фрукты

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Юго-западный район. Екатеринбург, покупатель, продукты, фрукты, рынок, магазин, витрина, прилавок
Стоимость 500 граммов груши выросла на 22% Фото:

В екатеринбургских магазинах выросли цены на мандарины, лимоны, бананы и гранаты в среднем на 17,82%. Это следует из динамики роста цен в местных магазинах на сервисе «Яндекс. Еда».

С 19 апреля 2023 года стоимость 500 граммов граната выросла на 22,12% до 113 рублей. За 300 граммов лимона придется заплатить 42 рубля, что на 21,42% больше прежней суммы. Килограмм бананов оценивается в 127 рублей (+14,96%). Меньше всего заметен рост стоимости на мандарины, теперь за килограмм цитруса установлена цена — 125 рублей (+12,8%).

Средний рост цены на вышеперечисленные фрукты составил 17,82%. Данные актуальны на 2 мая 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах столицы Урала за 20 дней подорожали яблоки, мандарины, груши, киви и лаймы. Их средний рост в цене дошел до 19%.

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В екатеринбургских магазинах выросли цены на мандарины, лимоны, бананы и гранаты в среднем на 17,82%. Это следует из динамики роста цен в местных магазинах на сервисе «Яндекс. Еда». С 19 апреля 2023 года стоимость 500 граммов граната выросла на 22,12% до 113 рублей. За 300 граммов лимона придется заплатить 42 рубля, что на 21,42% больше прежней суммы. Килограмм бананов оценивается в 127 рублей (+14,96%). Меньше всего заметен рост стоимости на мандарины, теперь за килограмм цитруса установлена цена — 125 рублей (+12,8%). Средний рост цены на вышеперечисленные фрукты составил 17,82%. Данные актуальны на 2 мая 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в магазинах столицы Урала за 20 дней подорожали яблоки, мандарины, груши, киви и лаймы. Их средний рост в цене дошел до 19%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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