В магазинах Екатеринбурга взлетели цены на фрукты

Стоимость 500 граммов груши выросла на 22% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В екатеринбургских магазинах выросли цены на мандарины, лимоны, бананы и гранаты в среднем на 17,82%. Это следует из динамики роста цен в местных магазинах на сервисе «Яндекс. Еда».

С 19 апреля 2023 года стоимость 500 граммов граната выросла на 22,12% до 113 рублей. За 300 граммов лимона придется заплатить 42 рубля, что на 21,42% больше прежней суммы. Килограмм бананов оценивается в 127 рублей (+14,96%). Меньше всего заметен рост стоимости на мандарины, теперь за килограмм цитруса установлена цена — 125 рублей (+12,8%).

Средний рост цены на вышеперечисленные фрукты составил 17,82%. Данные актуальны на 2 мая 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах столицы Урала за 20 дней подорожали яблоки, мандарины, груши, киви и лаймы. Их средний рост в цене дошел до 19%.