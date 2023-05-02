02 мая 2023

RT: приезжавший в Екатеринбург дипломат попал в слитый список агентов ЦРУ и MI6

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Заместитель посла Великобритании в РФ Том Додд в Ельцин Центре. Екатеринбург , додд том
Томас Додд (слева) был в Ельцин Центре осенью 2022-го Фото:

Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, приезжавший в 2022 году в екатеринбургский Ельцин Центр попал в слитый список агентов ЦРУ и MI6, которые работали или продолжают работать в Скандинавии. Об этом сообщается в соцсетях.

«Томас Додд попал в список агентов ЦРУ и MI6, которые работали в Скандинавии. Его давно связывают с разведкой, слитый в сеть список может быть лишним подтверждением этого», — пишет RT в telegram-канале.

В документе, который попал в Сеть, всего шесть страниц. В нем 78 человек, которые вели или продолжают вести шпионскую деятельность в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Томас Додд в списке обозначен как сотрудник MI6, который проводил спецоперации в Афганистане. Подлинность слитого списка официально не подтверждена.

В Екатеринбург Томас Додд приезжал осенью 2022 года. Тогда он вместе с британским послом тайно посетил Ельцин Центр. Предположительно, там они общались с иноагентами.

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Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, приезжавший в 2022 году в екатеринбургский Ельцин Центр попал в слитый список агентов ЦРУ и MI6, которые работали или продолжают работать в Скандинавии. Об этом сообщается в соцсетях. «Томас Додд попал в список агентов ЦРУ и MI6, которые работали в Скандинавии. Его давно связывают с разведкой, слитый в сеть список может быть лишним подтверждением этого», — пишет RT в telegram-канале. В документе, который попал в Сеть, всего шесть страниц. В нем 78 человек, которые вели или продолжают вести шпионскую деятельность в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Томас Додд в списке обозначен как сотрудник MI6, который проводил спецоперации в Афганистане. Подлинность слитого списка официально не подтверждена. В Екатеринбург Томас Додд приезжал осенью 2022 года. Тогда он вместе с британским послом тайно посетил Ельцин Центр. Предположительно, там они общались с иноагентами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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