RT: приезжавший в Екатеринбург дипломат попал в слитый список агентов ЦРУ и MI6

03 мая 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Томас Додд (слева) был в Ельцин Центре осенью 2022-го Фото: URA.RU © URA.RU Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, приезжавший в 2022 году в екатеринбургский Ельцин Центр попал в слитый список агентов ЦРУ и MI6, которые работали или продолжают работать в Скандинавии. Об этом сообщается в соцсетях. «Томас Додд попал в список агентов ЦРУ и MI6, которые работали в Скандинавии. Его давно связывают с разведкой, слитый в сеть список может быть лишним подтверждением этого», — пишет RT в telegram-канале. В документе, который попал в Сеть, всего шесть страниц. В нем 78 человек, которые вели или продолжают вести шпионскую деятельность в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Томас Додд в списке обозначен как сотрудник MI6, который проводил спецоперации в Афганистане. Подлинность слитого списка официально не подтверждена. В Екатеринбург Томас Додд приезжал осенью 2022 года. Тогда он вместе с британским послом тайно посетил Ельцин Центр. Предположительно, там они общались с иноагентами.

Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, приезжавший в 2022 году в екатеринбургский Ельцин Центр попал в слитый список агентов ЦРУ и MI6, которые работали или продолжают работать в Скандинавии. Об этом сообщается в соцсетях. «Томас Додд попал в список агентов ЦРУ и MI6, которые работали в Скандинавии. Его давно связывают с разведкой, слитый в сеть список может быть лишним подтверждением этого», — пишет RT в telegram-канале. В документе, который попал в Сеть, всего шесть страниц. В нем 78 человек, которые вели или продолжают вести шпионскую деятельность в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Томас Додд в списке обозначен как сотрудник MI6, который проводил спецоперации в Афганистане. Подлинность слитого списка официально не подтверждена. В Екатеринбург Томас Додд приезжал осенью 2022 года. Тогда он вместе с британским послом тайно посетил Ельцин Центр. Предположительно, там они общались с иноагентами.