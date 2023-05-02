Бывший топ-менеджер пермского «Экопромбанка» признан банкротом

03 мая 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Суд вынес решение 28 апреля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Экс-зампредседателя пермского «Экопромбанка» Владимир Манин признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Омской области. «Арбитражный суд Омской области признал бывшего зампредседателя правления Экопромбанка Вадима Манина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Решение было вынесено 28 апреля. Заявление о признании банкротом Манина было подано в декабре прошлого года конкурсным управляющим банка. Долг бывшего зампредседателя составляет 184 млн рублей. В 2018 году Манин был осужден за злоупотребление своими полномочиями на 2,5 года лишения свободы. По версии следствия, бывший топ-менеджер незаконно вывел из-под залога 32 квартиры, которые принадлежали организации и продал их третьим лицам.

Экс-зампредседателя пермского «Экопромбанка» Владимир Манин признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Омской области. «Арбитражный суд Омской области признал бывшего зампредседателя правления Экопромбанка Вадима Манина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Решение было вынесено 28 апреля. Заявление о признании банкротом Манина было подано в декабре прошлого года конкурсным управляющим банка. Долг бывшего зампредседателя составляет 184 млн рублей. В 2018 году Манин был осужден за злоупотребление своими полномочиями на 2,5 года лишения свободы. По версии следствия, бывший топ-менеджер незаконно вывел из-под залога 32 квартиры, которые принадлежали организации и продал их третьим лицам.