02 мая 2023

Бывший топ-менеджер пермского «Экопромбанка» признан банкротом

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Суд вынес решение 28 апреля Фото:

Экс-зампредседателя пермского «Экопромбанка» Владимир Манин признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Омской области.

«Арбитражный суд Омской области признал бывшего зампредседателя правления Экопромбанка Вадима Манина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Решение было вынесено 28 апреля.

Заявление о признании банкротом Манина было подано в декабре прошлого года конкурсным управляющим банка. Долг бывшего зампредседателя составляет 184 млн рублей. В 2018 году Манин был осужден за злоупотребление своими полномочиями на 2,5 года лишения свободы. По версии следствия, бывший топ-менеджер незаконно вывел из-под залога 32 квартиры, которые принадлежали организации и продал их третьим лицам.

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Экс-зампредседателя пермского «Экопромбанка» Владимир Манин признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Омской области. «Арбитражный суд Омской области признал бывшего зампредседателя правления Экопромбанка Вадима Манина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Решение было вынесено 28 апреля. Заявление о признании банкротом Манина было подано в декабре прошлого года конкурсным управляющим банка. Долг бывшего зампредседателя составляет 184 млн рублей. В 2018 году Манин был осужден за злоупотребление своими полномочиями на 2,5 года лишения свободы. По версии следствия, бывший топ-менеджер незаконно вывел из-под залога 32 квартиры, которые принадлежали организации и продал их третьим лицам.
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