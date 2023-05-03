За сутки в Челябинской области сгорело около 500 гектаров леса

За стуки в регионе были зарегистрированы 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров Фото: Илья Московец © URA.RU

За минувшие сутки в Челябинской области сгорело около 500 гектаров леса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, наиболее сложная обстановка сложилась в Пластовском, Верхнеуральском, Аргаяшском, Саткинском, Сосновском районах, а также Копейском и Миасском городских округах.

«Минувшие сутки в регионе выдались, пожалуй, самыми напряженными для экстренных служб: зарегистрирован 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. Огнем пройдена площадь в общей сложности в 500 гектар. И снова львиная доля ЧП по вине человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что в настоящее время причины пожаров выясняют дознаватели. В некоторых районах ими уже установлена закономерность расположения очагов возгораний.

Жителям области в очередной раз напомнили, что в период пожароопасного режима вводится ряд временных ограничений и запретов. Так запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, порубочных остатков, а также проведение иных пожароопасных работ.