03 мая 2023

За сутки в Челябинской области сгорело около 500 гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар
За стуки в регионе были зарегистрированы 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров Фото:

За минувшие сутки в Челябинской области сгорело около 500 гектаров леса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, наиболее сложная обстановка сложилась в Пластовском, Верхнеуральском, Аргаяшском, Саткинском, Сосновском районах, а также Копейском и Миасском городских округах.

«Минувшие сутки в регионе выдались, пожалуй, самыми напряженными для экстренных служб: зарегистрирован 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. Огнем пройдена площадь в общей сложности в 500 гектар. И снова львиная доля ЧП по вине человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что в настоящее время причины пожаров выясняют дознаватели. В некоторых районах ими уже установлена закономерность расположения очагов возгораний.

Жителям области в очередной раз напомнили, что в период пожароопасного режима вводится ряд временных ограничений и запретов. Так запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, порубочных остатков, а также проведение иных пожароопасных работ.

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За минувшие сутки в Челябинской области сгорело около 500 гектаров леса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, наиболее сложная обстановка сложилась в Пластовском, Верхнеуральском, Аргаяшском, Саткинском, Сосновском районах, а также Копейском и Миасском городских округах. «Минувшие сутки в регионе выдались, пожалуй, самыми напряженными для экстренных служб: зарегистрирован 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. Огнем пройдена площадь в общей сложности в 500 гектар. И снова львиная доля ЧП по вине человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что в настоящее время причины пожаров выясняют дознаватели. В некоторых районах ими уже установлена закономерность расположения очагов возгораний. Жителям области в очередной раз напомнили, что в период пожароопасного режима вводится ряд временных ограничений и запретов. Так запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, порубочных остатков, а также проведение иных пожароопасных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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