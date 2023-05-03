Пермские байкеры откроют сезон парадом в центре города и стриптизом

04 мая 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Колонна мотоциклов пройдет по центру Перми Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермские мотоциклисты 6 мая официально откроют сезон. Байкеры проедут колонной по центру города, а потом отправятся на туристическую базу, где состоится праздник с выпивкой и стриптизом, сообщают в мотосообществе Перми. «После проезда по городу мотоколонна направляется на территорию РП Полазна, Добрянский городской округ, где будет проходить празднование столь замечательного дня! Стоимость входа на мероприятие 1 500 рублей. В стоимость входит ведущий байкерского вечера, горячее питание, выпивка, стриптиз», — говорится в анонсе на странице пермского мотосообщества в соцсети «ВКонтакте». Сбор участников колонны намечен на полдень 6 мая у ТРЦ «Планета». Участвовать в торжественном проезде могут только люди, достигшие 18 лет и обладающие водительским удостоверением категории «А». Колонна мотоциклов пройдет по центру города Мотосообщество Перми в ВК

Пермские мотоциклисты 6 мая официально откроют сезон. Байкеры проедут колонной по центру города, а потом отправятся на туристическую базу, где состоится праздник с выпивкой и стриптизом, сообщают в мотосообществе Перми. «После проезда по городу мотоколонна направляется на территорию РП Полазна, Добрянский городской округ, где будет проходить празднование столь замечательного дня! Стоимость входа на мероприятие 1 500 рублей. В стоимость входит ведущий байкерского вечера, горячее питание, выпивка, стриптиз», — говорится в анонсе на странице пермского мотосообщества в соцсети «ВКонтакте». Сбор участников колонны намечен на полдень 6 мая у ТРЦ «Планета». Участвовать в торжественном проезде могут только люди, достигшие 18 лет и обладающие водительским удостоверением категории «А».