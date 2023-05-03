03 мая 2023

Пермские байкеры откроют сезон парадом в центре города и стриптизом

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Акция байкеров Ночные волки к 70летию победы в ВОВ. Екатеринбург, мотоцикл
Колонна мотоциклов пройдет по центру Перми Фото:

Пермские мотоциклисты 6 мая официально откроют сезон. Байкеры проедут колонной по центру города, а потом отправятся на туристическую базу, где состоится праздник с выпивкой и стриптизом, сообщают в мотосообществе Перми.

«После проезда по городу мотоколонна направляется на территорию РП Полазна, Добрянский городской округ, где будет проходить празднование столь замечательного дня! Стоимость входа на мероприятие 1 500 рублей. В стоимость входит ведущий байкерского вечера, горячее питание, выпивка, стриптиз», — говорится в анонсе на странице пермского мотосообщества в соцсети «ВКонтакте».

Сбор участников колонны намечен на полдень 6 мая у ТРЦ «Планета». Участвовать в торжественном проезде могут только люди, достигшие 18 лет и обладающие водительским удостоверением категории «А».

Колонна мотоциклов пройдет по центру города
Колонна мотоциклов пройдет по центру города

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Пермские мотоциклисты 6 мая официально откроют сезон. Байкеры проедут колонной по центру города, а потом отправятся на туристическую базу, где состоится праздник с выпивкой и стриптизом, сообщают в мотосообществе Перми. «После проезда по городу мотоколонна направляется на территорию РП Полазна, Добрянский городской округ, где будет проходить празднование столь замечательного дня! Стоимость входа на мероприятие 1 500 рублей. В стоимость входит ведущий байкерского вечера, горячее питание, выпивка, стриптиз», — говорится в анонсе на странице пермского мотосообщества в соцсети «ВКонтакте». Сбор участников колонны намечен на полдень 6 мая у ТРЦ «Планета». Участвовать в торжественном проезде могут только люди, достигшие 18 лет и обладающие водительским удостоверением категории «А».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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