В центре Челябинска перекрыли дороги из-за прохождения военной техники

04 мая 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Движение транспорта в Челябинске ограничено с 15.00 до 19.00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска в районе площади Революции 4 мая перекрыли движение по проспекту Ленина из-за провоза военной техники и проведения генеральной репетиции парада. Движение транспорта ограничено с 15.00 до 19.00 часов. «Движение ограничили по проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Свободы, по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, по улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского, по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Тимирязева и по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. Ограничения будут действовать до 19.00», — отмечают в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Из-за введенных ограничений водители вынуждены искать объездные пути. Согласно сервису Яндекс. Карты на таких участках как Свердловский проспект, улица Красная, улица Свободы в преддверии «часа пик» уже начались 7-балльные пробки.

В центре Челябинска в районе площади Революции 4 мая перекрыли движение по проспекту Ленина из-за провоза военной техники и проведения генеральной репетиции парада. Движение транспорта ограничено с 15.00 до 19.00 часов. «Движение ограничили по проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Свободы, по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, по улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского, по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Тимирязева и по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. Ограничения будут действовать до 19.00», — отмечают в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Из-за введенных ограничений водители вынуждены искать объездные пути. Согласно сервису Яндекс. Карты на таких участках как Свердловский проспект, улица Красная, улица Свободы в преддверии «часа пик» уже начались 7-балльные пробки.