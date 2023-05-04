В Тюменской области резко выросла угроза возникновения ЧС из-за пожаров

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
В Тюменской области продолжают бороться с природными пожарами Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В Тюменском районе введен четвертый из пяти возможных класс пожарной опасности. Об этом сообщает официальный паблик муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Ранее агентство писало о том, что местных жителей предупредили о возможной эвакуации из-за приближения лесных пожаров.

«В Тюменском районе наступил четвертый класс пожарной опасности. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Прогнозируется возникновение природных пожаров, существует риск задымления населенных пунктов, а также повышенный риск распространения огня, в том числе и от палов сухой травы, на жилые дома, садовые товарищества, сельхозпостройки», — указано в сообщении администрации Тюменского района.

Ранее агентство писало о том, что власти призвали жителей сел Перевалово и Ушакова заранее подготовить документы и вещи на случай возможной эвакуации. Она будет организована, если в Тюменском районе ухудшится ситуация с распространением природных пожаров.

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В Тюменском районе введен четвертый из пяти возможных класс пожарной опасности. Об этом сообщает официальный паблик муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Ранее агентство писало о том, что местных жителей предупредили о возможной эвакуации из-за приближения лесных пожаров. «В Тюменском районе наступил четвертый класс пожарной опасности. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Прогнозируется возникновение природных пожаров, существует риск задымления населенных пунктов, а также повышенный риск распространения огня, в том числе и от палов сухой травы, на жилые дома, садовые товарищества, сельхозпостройки», — указано в сообщении администрации Тюменского района. Ранее агентство писало о том, что власти призвали жителей сел Перевалово и Ушакова заранее подготовить документы и вещи на случай возможной эвакуации. Она будет организована, если в Тюменском районе ухудшится ситуация с распространением природных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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