04 мая 2023

В Перми участники чемпионата по дрифту поборются за 100 тысяч рублей

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Жечь резину будут на картодроме «Камская долина» (архивное фото) Фото:

В Перми пройдет первый в России спонсорский чемпионат по дрифту. Победители получат денежные призы по 100 и 50 тысяч рублей, а также спонсорский контракт на поддержку в остальных соревнованиях 2024 года, сообщили организаторы.

«Revol drift sponsor cup — первый в России спонсорский чемпионат по дрифту. Призовой фонд: 100 000 рублей для победителя серии по „сухому“ покрытию, контракт с REVOL на полную поддержку для участия в дрифт соревнованиях в сезоне 2024 года по сухому покрытию и 50 000 рублей для победителя серии по „мокрому“ покрытию плюс контракт с REVOL», — говорится на странице картодрома «Камская Долина» в соцсети «ВКонтакте».

Гонки пройдут 7 мая, а тренировочные заезды — 6 числа на картодроме. Входные билеты для зрителей — 200 рублей, а детям до 10 лет можно посмотреть соревнования бесплатно.

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В Перми пройдет первый в России спонсорский чемпионат по дрифту. Победители получат денежные призы по 100 и 50 тысяч рублей, а также спонсорский контракт на поддержку в остальных соревнованиях 2024 года, сообщили организаторы. «Revol drift sponsor cup — первый в России спонсорский чемпионат по дрифту. Призовой фонд: 100 000 рублей для победителя серии по „сухому“ покрытию, контракт с REVOL на полную поддержку для участия в дрифт соревнованиях в сезоне 2024 года по сухому покрытию и 50 000 рублей для победителя серии по „мокрому“ покрытию плюс контракт с REVOL», — говорится на странице картодрома «Камская Долина» в соцсети «ВКонтакте». Гонки пройдут 7 мая, а тренировочные заезды — 6 числа на картодроме. Входные билеты для зрителей — 200 рублей, а детям до 10 лет можно посмотреть соревнования бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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