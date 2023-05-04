В Перми участники чемпионата по дрифту поборются за 100 тысяч рублей

В Перми пройдет первый в России спонсорский чемпионат по дрифту. Победители получат денежные призы по 100 и 50 тысяч рублей, а также спонсорский контракт на поддержку в остальных соревнованиях 2024 года, сообщили организаторы.
«Revol drift sponsor cup — первый в России спонсорский чемпионат по дрифту. Призовой фонд: 100 000 рублей для победителя серии по „сухому“ покрытию, контракт с REVOL на полную поддержку для участия в дрифт соревнованиях в сезоне 2024 года по сухому покрытию и 50 000 рублей для победителя серии по „мокрому“ покрытию плюс контракт с REVOL», — говорится на странице картодрома «Камская Долина» в соцсети «ВКонтакте».
Гонки пройдут 7 мая, а тренировочные заезды — 6 числа на картодроме. Входные билеты для зрителей — 200 рублей, а детям до 10 лет можно посмотреть соревнования бесплатно.
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