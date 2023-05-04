04 мая 2023

Челябинский суд сорвал возвращение во власть экс-замминистра Калмыкии

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший замминистра Калмыкии Михаил Строганов вновь будет просить суд вернуть его на госслужбу Фото:

Челябинский областной суд сорвал возвращение на госслужбу бывшего замминистра природных ресурсов и окружающей среды Республики Калмыкия Михаила Строганова, ранее осужденного за получение взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Строганов нарушил порядок обращения об условно-досрочном освобождении и теперь процедуру придется начинать с начала.

«Постановление Центрального райсуда об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания дополнительного наказания было отменено. Решение связано с нарушением порядка обращения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там пояснили, что в марте Центральный районный суд отказал Строганову в условно-досрочном освобождении от дополнительного наказания, связанного с запретом занимать должности в органах власти на девять лет. Бывший чиновник оспорил данное решение. Областной суд, в свою очередь, пришел к выводу, что при вынесении решения не были учтены сроки подачи ходатайства, и отменил его. Теперь экс-замминистра придется заново просить суд о возращении во власть.

Строганова обвиняли в получении взятки в виде незаконного оказания услуги имущественного характера в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2016 года по май 2019 года он оказывал покровительство одному из коммерсантов, за что бесплатно проживал в отдельном коттедже. После задержания он был отправлен под стражу.

В августе 2020 года Верховный суд Республики Калмыкия приговорил Строганова к двум годам колонии строгого режима. Также ему было запрещено занимать должности в органах власти на срок девять лет. В июне 2021 года он вышел из колонии по УДО. Однако дополнительное наказание суд оставил в силе.

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Челябинский областной суд сорвал возвращение на госслужбу бывшего замминистра природных ресурсов и окружающей среды Республики Калмыкия Михаила Строганова, ранее осужденного за получение взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Строганов нарушил порядок обращения об условно-досрочном освобождении и теперь процедуру придется начинать с начала. «Постановление Центрального райсуда об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания дополнительного наказания было отменено. Решение связано с нарушением порядка обращения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там пояснили, что в марте Центральный районный суд отказал Строганову в условно-досрочном освобождении от дополнительного наказания, связанного с запретом занимать должности в органах власти на девять лет. Бывший чиновник оспорил данное решение. Областной суд, в свою очередь, пришел к выводу, что при вынесении решения не были учтены сроки подачи ходатайства, и отменил его. Теперь экс-замминистра придется заново просить суд о возращении во власть. Строганова обвиняли в получении взятки в виде незаконного оказания услуги имущественного характера в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2016 года по май 2019 года он оказывал покровительство одному из коммерсантов, за что бесплатно проживал в отдельном коттедже. После задержания он был отправлен под стражу. В августе 2020 года Верховный суд Республики Калмыкия приговорил Строганова к двум годам колонии строгого режима. Также ему было запрещено занимать должности в органах власти на срок девять лет. В июне 2021 года он вышел из колонии по УДО. Однако дополнительное наказание суд оставил в силе.
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