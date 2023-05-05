05 мая 2023

ТАСС: на счетах Блиновской были арестованы сотни миллионов рублей

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Елена Блиновская хранила сотни миллионов рублей на счетах Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

На счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга были арестованы сотни миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«На счетах блогера Блиновской и ее супруга в рамках дела о неуплате налогов арестованы сотни млн рублей», — об этом ТАСС передали в правоохранительных органах.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Блиновская была арестована. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей, а также в отмывании денег.

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На счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга были арестованы сотни миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «На счетах блогера Блиновской и ее супруга в рамках дела о неуплате налогов арестованы сотни млн рублей», — об этом ТАСС передали в правоохранительных органах. Ранее URA.RU сообщало о том, что Блиновская была арестована. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей, а также в отмывании денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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