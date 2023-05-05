ТАСС: на счетах Блиновской были арестованы сотни миллионов рублей 06 мая 2023 в 03:08 Размер текста - 17 + Елена Блиновская хранила сотни миллионов рублей на счетах Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую На счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга были арестованы сотни миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «На счетах блогера Блиновской и ее супруга в рамках дела о неуплате налогов арестованы сотни млн рублей», — об этом ТАСС передали в правоохранительных органах. Ранее URA.RU сообщало о том, что Блиновская была арестована. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей, а также в отмывании денег. На счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга были арестованы сотни миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «На счетах блогера Блиновской и ее супруга в рамках дела о неуплате налогов арестованы сотни млн рублей», — об этом ТАСС передали в правоохранительных органах. Ранее URA.RU сообщало о том, что Блиновская была арестована. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей, а также в отмывании денег. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям