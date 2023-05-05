ТАСС: на счетах Блиновской были арестованы сотни миллионов рублей

Елена Блиновская хранила сотни миллионов рублей на счетах
новость из сюжетаСиловики задержали блогера Елену Блиновскую
На счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга были арестованы сотни миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«На счетах блогера Блиновской и ее супруга в рамках дела о неуплате налогов арестованы сотни млн рублей», — об этом ТАСС передали в правоохранительных органах.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Блиновская была арестована. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей, а также в отмывании денег.
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