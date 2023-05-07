Пермяков зовут работать и жить на теплоходе

08 мая 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Пермяки, работающие официантами, будут бесплатно жить и питаться на теплоходе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителей Пермского края зовут работать официантами на теплоходах «Хирург Разумовский», «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин». Работодатели обещают бесплатное питание и проживание, а также зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Объявление о наборе персонала опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа». «Туроператор Кама Трэвел набирает персонал на 2023 год. Требуются официанты на теплоходы. Условия: проживание и питание на теплоходе бесплатно, официальное трудоустройство. Зарплата — 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Работодатели рассказывают, что сотрудники смогут посещать города в свободное от работы время. Официанты должны будут подготавливать зал к приему гостей, обслуживать туристов в ресторане и следить за чистотой и порядком.

Жителей Пермского края зовут работать официантами на теплоходах «Хирург Разумовский», «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин». Работодатели обещают бесплатное питание и проживание, а также зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Объявление о наборе персонала опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа». «Туроператор Кама Трэвел набирает персонал на 2023 год. Требуются официанты на теплоходы. Условия: проживание и питание на теплоходе бесплатно, официальное трудоустройство. Зарплата — 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Работодатели рассказывают, что сотрудники смогут посещать города в свободное от работы время. Официанты должны будут подготавливать зал к приему гостей, обслуживать туристов в ресторане и следить за чистотой и порядком.