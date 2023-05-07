07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

Пермяков зовут работать и жить на теплоходе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, кама тревел, теплоход гоголь, пассажирская палуба
Пермяки, работающие официантами, будут бесплатно жить и питаться на теплоходе Фото:

Жителей Пермского края зовут работать официантами на теплоходах «Хирург Разумовский», «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин». Работодатели обещают бесплатное питание и проживание, а также зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Объявление о наборе персонала опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа».

«Туроператор Кама Трэвел набирает персонал на 2023 год. Требуются официанты на теплоходы. Условия: проживание и питание на теплоходе бесплатно, официальное трудоустройство. Зарплата — 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении.

Работодатели рассказывают, что сотрудники смогут посещать города в свободное от работы время. Официанты должны будут подготавливать зал к приему гостей, обслуживать туристов в ресторане и следить за чистотой и порядком.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Пермского края зовут работать официантами на теплоходах «Хирург Разумовский», «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин». Работодатели обещают бесплатное питание и проживание, а также зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Объявление о наборе персонала опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа». «Туроператор Кама Трэвел набирает персонал на 2023 год. Требуются официанты на теплоходы. Условия: проживание и питание на теплоходе бесплатно, официальное трудоустройство. Зарплата — 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Работодатели рассказывают, что сотрудники смогут посещать города в свободное от работы время. Официанты должны будут подготавливать зал к приему гостей, обслуживать туристов в ресторане и следить за чистотой и порядком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...