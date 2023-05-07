Пешеход скончался от травм на месте аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, когда тот переходил дорогу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«В Магнитогорске на улице Профсоюзная, 3, водитель 1986 года рождения за рулем Daewoo Nexia совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 1971 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.