Пешеход скончался от травм на месте аварии
В Магнитогорске (Челябинская область) легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, когда тот переходил дорогу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«В Магнитогорске на улице Профсоюзная, 3, водитель 1986 года рождения за рулем Daewoo Nexia совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 1971 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!