07 мая 2023

В Магнитогорске легковой автомобиль насмерть сбил пешехода. Фото

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Скорая помощь. Реанимация новорожденных. Челябинск
Пешеход скончался от травм на месте аварии Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, когда тот переходил дорогу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«В Магнитогорске на улице Профсоюзная, 3, водитель 1986 года рождения за рулем Daewoo Nexia совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 1971 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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В Магнитогорске (Челябинская область) легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, когда тот переходил дорогу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «В Магнитогорске на улице Профсоюзная, 3, водитель 1986 года рождения за рулем Daewoo Nexia совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 1971 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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