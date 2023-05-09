09 мая 2023
08 мая 2023

Челябинцев предупредили о дождях и заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
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До -7 и дожди обещают синоптики челябинцам Фото:

В Челябинской области в ночь на 10 мая ожидаются дожди и заморозки до -7. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ночь на 10 мая в Челябинской области ожидается 0,+5, местами заморозки до -7. Облачно с прояснением, в северной половине области местами небольшие дожди, на юге небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами умеренные, на юго-западе до сильных», — говорится на сайте метеослужбы.

Днем в регионе синоптики обещают +11,+16, на юге до +8. Ветер восточной четверти, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. В Челябинске ночью 0,+2, на почве до -1, днем до +14, небольшой дождь.

Ранее синоптики предупреждали о дождливом начале лета. В долгосрочном прогнозе погоды июнь 2023 года обещает быть прохладным, осадки ожидаются в течение первых двух недель.

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В Челябинской области в ночь на 10 мая ожидаются дожди и заморозки до -7. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ночь на 10 мая в Челябинской области ожидается 0,+5, местами заморозки до -7. Облачно с прояснением, в северной половине области местами небольшие дожди, на юге небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами умеренные, на юго-западе до сильных», — говорится на сайте метеослужбы. Днем в регионе синоптики обещают +11,+16, на юге до +8. Ветер восточной четверти, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. В Челябинске ночью 0,+2, на почве до -1, днем до +14, небольшой дождь. Ранее синоптики предупреждали о дождливом начале лета. В долгосрочном прогнозе погоды июнь 2023 года обещает быть прохладным, осадки ожидаются в течение первых двух недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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