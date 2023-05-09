Челябинцев предупредили о дождях и заморозках

До -7 и дожди обещают синоптики челябинцам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области в ночь на 10 мая ожидаются дожди и заморозки до -7. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ночь на 10 мая в Челябинской области ожидается 0,+5, местами заморозки до -7. Облачно с прояснением, в северной половине области местами небольшие дожди, на юге небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами умеренные, на юго-западе до сильных», — говорится на сайте метеослужбы.

Днем в регионе синоптики обещают +11,+16, на юге до +8. Ветер восточной четверти, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. В Челябинске ночью 0,+2, на почве до -1, днем до +14, небольшой дождь.

Ранее синоптики предупреждали о дождливом начале лета. В долгосрочном прогнозе погоды июнь 2023 года обещает быть прохладным, осадки ожидаются в течение первых двух недель.