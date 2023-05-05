05 мая 2023

Лето в Челябинской области начнется с дождей. Скрин

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Первая гроза. Челябинск, пешеход, ручей, гроза, непогода, ливень, осадки, дождь, климат, поток
Согласно прогнозу синоптиков, в июне ожидается двухнедельный ливень Фото:

Лето в Челябинске начнется с двухнедельного ливня. Долгосрочный прогноз на начало июня предоставили метеорологи.

«С 1 по 19 июня в Челябинске ожидаются сильные ливни. Перерыв возможен лишь на 2 и 16 июня, в эти дни будет переменная облачность», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».

Синоптики уточнили, что ночные температуры не опустятся ниже +7 градусов, дневные не превысят 21 градус выше ноля. В среднем из-за осадков начало июля будет прохладным, всего около 13-17 градусов тепла в дневное время.

Ранее стало известно, что после теплого начала мая в регион придет фронт обильных осадков. Температура опустится в ночь на понедельник, 8 мая. С 11 мая в области возможны дожди.

Дожди начнутся с 1 июня
Дожди начнутся с 1 июня

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Лето в Челябинске начнется с двухнедельного ливня. Долгосрочный прогноз на начало июня предоставили метеорологи. «С 1 по 19 июня в Челябинске ожидаются сильные ливни. Перерыв возможен лишь на 2 и 16 июня, в эти дни будет переменная облачность», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». Синоптики уточнили, что ночные температуры не опустятся ниже +7 градусов, дневные не превысят 21 градус выше ноля. В среднем из-за осадков начало июля будет прохладным, всего около 13-17 градусов тепла в дневное время. Ранее стало известно, что после теплого начала мая в регион придет фронт обильных осадков. Температура опустится в ночь на понедельник, 8 мая. С 11 мая в области возможны дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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