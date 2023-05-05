Согласно прогнозу синоптиков, в июне ожидается двухнедельный ливень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лето в Челябинске начнется с двухнедельного ливня. Долгосрочный прогноз на начало июня предоставили метеорологи.

«С 1 по 19 июня в Челябинске ожидаются сильные ливни. Перерыв возможен лишь на 2 и 16 июня, в эти дни будет переменная облачность», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».

Синоптики уточнили, что ночные температуры не опустятся ниже +7 градусов, дневные не превысят 21 градус выше ноля. В среднем из-за осадков начало июля будет прохладным, всего около 13-17 градусов тепла в дневное время.

Ранее стало известно, что после теплого начала мая в регион придет фронт обильных осадков. Температура опустится в ночь на понедельник, 8 мая. С 11 мая в области возможны дожди.