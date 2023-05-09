В Екатеринбурге BMW врезалась в троллейбус. Фото

10 мая 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Авария произошла вечером 9 мая возле дома на улице Луначарского, 137 (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Екатеринбурге легковушка BMW врезалась троллейбус, который остановился на остановке. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «BMW въехала в полный людей троллейбус, который стоял на остановке. Легковушка в хлам, троллейбусу ни царапинки», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Авария произошла вечером 9 мая возле дома на улице Луначарского, 137. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Фото: telegram-канал «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге легковушка BMW врезалась троллейбус, который остановился на остановке. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «BMW въехала в полный людей троллейбус, который стоял на остановке. Легковушка в хлам, троллейбусу ни царапинки», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Авария произошла вечером 9 мая возле дома на улице Луначарского, 137. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.