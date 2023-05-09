09 мая 2023

В Екатеринбурге BMW врезалась в троллейбус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Авария произошла вечером 9 мая возле дома на улице Луначарского, 137 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге легковушка BMW врезалась троллейбус, который остановился на остановке. Об этом рассказал очевидец в соцсети.

«BMW въехала в полный людей троллейбус, который стоял на остановке. Легковушка в хлам, троллейбусу ни царапинки», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».

Авария произошла вечером 9 мая возле дома на улице Луначарского, 137. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге легковушка BMW врезалась троллейбус, который остановился на остановке. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «BMW въехала в полный людей троллейбус, который стоял на остановке. Легковушка в хлам, троллейбусу ни царапинки», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Авария произошла вечером 9 мая возле дома на улице Луначарского, 137. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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