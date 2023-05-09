Авария произошла вечером 9 мая возле дома на улице Луначарского, 137 (архивное фото)
В Екатеринбурге легковушка BMW врезалась троллейбус, который остановился на остановке. Об этом рассказал очевидец в соцсети.
«BMW въехала в полный людей троллейбус, который стоял на остановке. Легковушка в хлам, троллейбусу ни царапинки», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».
Авария произошла вечером 9 мая возле дома на улице Луначарского, 137. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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