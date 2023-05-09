09 мая 2023
08 мая 2023

Жителей челябинского поселка лишили Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, георгиевская лента, цветы, память
В поселке Саргазы отменили все мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы Фото:

Жителей поселка Саргазы Сосновского района (Челябинская область) лишили празднования Дня Победы. О том, что в поселке отменили все мероприятия, местные жители пожаловались в социальных сетях.

«Мы жители поселка Саргазы, не ощутили Дня Победы. В поселке отменили все праздничные мероприятия», — сообщили в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Жители пожаловались, что в поселке не включили даже праздничную музыку. В пресс-службе администрации района корреспондента URA.RU направили в администрацию Саргазинского сельского поселения. Там на звонок никто не ответил.

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Жителей поселка Саргазы Сосновского района (Челябинская область) лишили празднования Дня Победы. О том, что в поселке отменили все мероприятия, местные жители пожаловались в социальных сетях. «Мы жители поселка Саргазы, не ощутили Дня Победы. В поселке отменили все праздничные мероприятия», — сообщили в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Жители пожаловались, что в поселке не включили даже праздничную музыку. В пресс-службе администрации района корреспондента URA.RU направили в администрацию Саргазинского сельского поселения. Там на звонок никто не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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