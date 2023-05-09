Жителей челябинского поселка лишили Дня Победы

В поселке Саргазы отменили все мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы
Жителей поселка Саргазы Сосновского района (Челябинская область) лишили празднования Дня Победы. О том, что в поселке отменили все мероприятия, местные жители пожаловались в социальных сетях.
«Мы жители поселка Саргазы, не ощутили Дня Победы. В поселке отменили все праздничные мероприятия», — сообщили в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
Жители пожаловались, что в поселке не включили даже праздничную музыку. В пресс-службе администрации района корреспондента URA.RU направили в администрацию Саргазинского сельского поселения. Там на звонок никто не ответил.
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