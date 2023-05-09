Гендиректор пермских компаний вывела из них миллионы рублей

10 мая 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Имея доступ к счетам компаний, мошенница похитила миллионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми похитила более шести миллионов рублей со счетов компаний, в которых работала генеральным директором. Как рассказали в полиции, женщина, обладая доступом к счетам юрлиц, тратила их деньги на собственные нужды. «Она неоднократно производила расчеты за товары и услуги в личных интересах, снимала с расчетного счета наличные денежные средства. Чтобы скрыть факты хищения, предоставляла в бухгалтерию Общества кассовые и товарные чеки, которые брала у родственницы, работающей старшим продавцом в хозяйственном магазине», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Таким образом со счетов одной фирмы она вывела более 4,6 млн рублей. Аналогично ею были похищены еще более миллиона рублей из другой компании. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно.

Жительница Перми похитила более шести миллионов рублей со счетов компаний, в которых работала генеральным директором. Как рассказали в полиции, женщина, обладая доступом к счетам юрлиц, тратила их деньги на собственные нужды. «Она неоднократно производила расчеты за товары и услуги в личных интересах, снимала с расчетного счета наличные денежные средства. Чтобы скрыть факты хищения, предоставляла в бухгалтерию Общества кассовые и товарные чеки, которые брала у родственницы, работающей старшим продавцом в хозяйственном магазине», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Таким образом со счетов одной фирмы она вывела более 4,6 млн рублей. Аналогично ею были похищены еще более миллиона рублей из другой компании. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно.