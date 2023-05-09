В Ашинском районе (Челябинская область) с 11 мая ограничат дорожное движение из-за проведения буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«С 11 мая 2023 года возобновляются буровзрывные работы на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 10:00 до 13:00 по местному времени. В этой связи дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе будет закрыто в указанный временной промежуток», — заявили в пресс-службе ведомства.
Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен.
Данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года. Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании своего маршрута.
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