На трассе М-5 в Челябинской области введены ограничения. Карта

10 мая 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании своего маршрута Фото: Илья Московец © URA.RU В Ашинском районе (Челябинская область) с 11 мая ограничат дорожное движение из-за проведения буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «С 11 мая 2023 года возобновляются буровзрывные работы на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 10:00 до 13:00 по местному времени. В этой связи дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе будет закрыто в указанный временной промежуток», — заявили в пресс-службе ведомства. Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен. Данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года. Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании своего маршрута. Дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе будет 11 мая закрыто Яндекс-карта

В Ашинском районе (Челябинская область) с 11 мая ограничат дорожное движение из-за проведения буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «С 11 мая 2023 года возобновляются буровзрывные работы на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 10:00 до 13:00 по местному времени. В этой связи дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе будет закрыто в указанный временной промежуток», — заявили в пресс-службе ведомства. Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен. Данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года. Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании своего маршрута.