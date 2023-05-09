В ДТП под Челябинском погиб иностранец-бесправник

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На дороге между Челябинском и Октябрьским в ДТП погиб гражданин Армении. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили информацию о смертельной аварии, но уточнять гражданство погибшего не стали.

«Мужчина не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что мужчина находился за рулем без прав. Он лишился их за предыдущее нарушение ПДД. От полученных травм иностранец погиб на месте аварии. В настоящее время сотрудниками ГИБДД по региону выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.