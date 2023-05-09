09 мая 2023

В ДТП под Челябинском погиб иностранец-бесправник

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП Фото:

На дороге между Челябинском и Октябрьским в ДТП погиб гражданин Армении. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили информацию о смертельной аварии, но уточнять гражданство погибшего не стали.

«Мужчина не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что мужчина находился за рулем без прав. Он лишился их за предыдущее нарушение ПДД. От полученных травм иностранец погиб на месте аварии. В настоящее время сотрудниками ГИБДД по региону выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

От удара автомобиль перевернулся
От удара автомобиль перевернулся
Фото:

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На дороге между Челябинском и Октябрьским в ДТП погиб гражданин Армении. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили информацию о смертельной аварии, но уточнять гражданство погибшего не стали. «Мужчина не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что мужчина находился за рулем без прав. Он лишился их за предыдущее нарушение ПДД. От полученных травм иностранец погиб на месте аварии. В настоящее время сотрудниками ГИБДД по региону выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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