В пермском городе с ошибкой установили надпись «До Берлина»

10 мая 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Новое направление с ошибкой появилось на местном указателе в Добрянке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Добрянке (Пермский край) на местном указателе появилось новое направление «До Берлина 3110 версты». Согласно норме русского языка, правильно будет 3110 верст. Фотография с новым направлением опубликована на официальной странице администрации Добрянского округа. «На указателе у Добрячка на набережной появилось новое направление — „До Берлина 3110 версты“», — пишет мэрия. Также на указатели имеются направления до Перми, Соликамска и до самой Добрянки. В комментариях к публикации подписчица также отметила ошибку в написании слова версты. Другим комментаторам обновленный указатель понравился. Обновленный указатель Администрация Добрянского городского округа в vk.com

В Добрянке (Пермский край) на местном указателе появилось новое направление «До Берлина 3110 версты». Согласно норме русского языка, правильно будет 3110 верст. Фотография с новым направлением опубликована на официальной странице администрации Добрянского округа. «На указателе у Добрячка на набережной появилось новое направление — „До Берлина 3110 версты“», — пишет мэрия. Также на указатели имеются направления до Перми, Соликамска и до самой Добрянки. В комментариях к публикации подписчица также отметила ошибку в написании слова версты. Другим комментаторам обновленный указатель понравился.