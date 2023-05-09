09 мая 2023

В пермском городе с ошибкой установили надпись «До Берлина»

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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, указатели
Новое направление с ошибкой появилось на местном указателе в Добрянке Фото:

В Добрянке (Пермский край) на местном указателе появилось новое направление «До Берлина 3110 версты». Согласно норме русского языка, правильно будет 3110 верст. Фотография с новым направлением опубликована на официальной странице администрации Добрянского округа.

«На указателе у Добрячка на набережной появилось новое направление — „До Берлина 3110 версты“», — пишет мэрия. Также на указатели имеются направления до Перми, Соликамска и до самой Добрянки.

В комментариях к публикации подписчица также отметила ошибку в написании слова версты. Другим комментаторам обновленный указатель понравился.

Обновленный указатель
Обновленный указатель

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В Добрянке (Пермский край) на местном указателе появилось новое направление «До Берлина 3110 версты». Согласно норме русского языка, правильно будет 3110 верст. Фотография с новым направлением опубликована на официальной странице администрации Добрянского округа. «На указателе у Добрячка на набережной появилось новое направление — „До Берлина 3110 версты“», — пишет мэрия. Также на указатели имеются направления до Перми, Соликамска и до самой Добрянки. В комментариях к публикации подписчица также отметила ошибку в написании слова версты. Другим комментаторам обновленный указатель понравился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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