Челябинец возглавил федеральные структуры в Запорожье и Херсоне

10 мая 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Выходец из ФСБ Виталий Корниенко возглавил управления Росимущества в Запорожье и Херсонщине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выходец из челябинского УФСБ Виталий Корниенко возглавил территориальные управления Росимущества по Запорожской и Херсонской областям. Также он остается руководителем управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях, следует из данных СБИС. Как следует из документа, управление Росимущества в Запорожской области Корниенко возглавил в конце апреля. Руководителем аналогичного управления в Херсонской области он стал в начале мая. В ведомстве он работает с 2018 года. В челябинском управлении Росимущества на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Перед переходом в структуры Росимущества в 2018 году Корниенко 25 лет прослужил в ФСБ. В управлении по Челябинской области он начал службу с рядового оперативника, дослужившись до начальника отделения Отдела экономической безопасности, курировавшим таможню, налоговую инспекцию, операции с драгметаллами, пенсионный и социальный фонды. В последние пять лет работы в УФСБ он руководил другим отделением ОЭБ, курировавшим органы власти. Скрин: сайт СБИС

Выходец из челябинского УФСБ Виталий Корниенко возглавил территориальные управления Росимущества по Запорожской и Херсонской областям. Также он остается руководителем управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях, следует из данных СБИС. Как следует из документа, управление Росимущества в Запорожской области Корниенко возглавил в конце апреля. Руководителем аналогичного управления в Херсонской области он стал в начале мая. В ведомстве он работает с 2018 года. В челябинском управлении Росимущества на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Перед переходом в структуры Росимущества в 2018 году Корниенко 25 лет прослужил в ФСБ. В управлении по Челябинской области он начал службу с рядового оперативника, дослужившись до начальника отделения Отдела экономической безопасности, курировавшим таможню, налоговую инспекцию, операции с драгметаллами, пенсионный и социальный фонды. В последние пять лет работы в УФСБ он руководил другим отделением ОЭБ, курировавшим органы власти.