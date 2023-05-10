Челябинец возглавил федеральные структуры в Запорожье и Херсоне

Выходец из челябинского УФСБ Виталий Корниенко возглавил территориальные управления Росимущества по Запорожской и Херсонской областям. Также он остается руководителем управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях, следует из данных СБИС.
Как следует из документа, управление Росимущества в Запорожской области Корниенко возглавил в конце апреля. Руководителем аналогичного управления в Херсонской области он стал в начале мая. В ведомстве он работает с 2018 года. В челябинском управлении Росимущества на звонок корреспондента URA.RU не ответили.
Перед переходом в структуры Росимущества в 2018 году Корниенко 25 лет прослужил в ФСБ. В управлении по Челябинской области он начал службу с рядового оперативника, дослужившись до начальника отделения Отдела экономической безопасности, курировавшим таможню, налоговую инспекцию, операции с драгметаллами, пенсионный и социальный фонды. В последние пять лет работы в УФСБ он руководил другим отделением ОЭБ, курировавшим органы власти.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!