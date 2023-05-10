В Магнитогорске в садовом доме погибла учитель

Женщина погибла 8 мая во время пожара в садовом доме в СНТ «Мичурина-3» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в садовом доме погибла учитель школы №24 Александра Яковенко. О ее смерти сообщается в социальных сетях.

«Александра Сергеевна Яковенко погибла на 35 году жизни в результате пожара. Женщина погибла 8 мая во время пожара в садовом доме в СНТ „Мичурина-3“», — говорится в сообщении в паблике «Магнитогорск без цензуры», во «ВКонтакте».

На официальной странице во «ВКонтакте» подтверждается смерть педагога. Здесь сообщается, что Александра Яковенко проработала в школе 16 лет. В 2021 году она стала заместителем директора, курировала начальную школу.

«За 16 лет работы в школе показала себя не только как прекрасный учитель, но и как замечательный человек: абсолютно порядочный, интеллигентный, добрый, очень скромный. Александру Сергеевну уважали и ценили все коллеги, ученики и их родители», — говорится на странице учебного заведения во «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пожар в СНТ начался с бани. Пламя перекинулось на садовый дом. Оба строения были уничтожены огнем.