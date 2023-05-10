Челябинское предприятие готового питания получит 1 млн рублей на развитие

Предприятие получит финансирование из местного Фонда развития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Еманжелинском районе (Челябинская область) предприятие готового питания ООО «Вкусноел», в том числе поставлявшее обеды для военнослужащих в зону СВО, получит 1 млн рублей на расширение из местного Фонда развития. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов.

«После почти полугодовой проработки вопроса, на заседании Фонда местного развития было подписано инвестиционное соглашение „Организация производства готовых комплектов питания длительного срока хранения“ (1-й этап) с директором ООО „Вкусноел“ Дмитрием Медведевским. Реализация первого этапа планирует 50 млн. рублей инвестиций и создание 10-15 рабочих мест в 2023 году», — отметил Евгений Светлов.

Полная реализация проекта включает вложение более 200 млн. рублей и создание 50 рабочих мест. Компания занимается производством готовых обедов, в том числе длительного хранения. Благодаря термообработке под давлением в составе продукции только натуральные продукты без консервантов и преимущественного региональных производителей. Готовые обеды еманжелинской компании также отправляли в зону СВО для военнослужащих.

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