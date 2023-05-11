Статусный чиновник Свердловской железной дороги опроверг слухи о своем задержании

Начальник дирекции вокзалов Свердловской железной дороги Сергей Цапиков, которого заподозрили в участии в мошеннической схеме, рассказал, что находится на рабочем месте. Информацией чиновник поделился в разговоре с журналистом URA.RU.
«Появившиеся в СМИ слухи о моем задержании не соответствуют действительности», — сообщил Цапиков. В пресс-службе СвЖД также заявили, что Цапиков находится на рабочем месте. «Никаких ограничений относительно него не применялось», — отметили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании Цапикова. Источники сообщали, что он попал под уголовное дело о мошенничестве. Официальных комментариев от силовиков не поступало.
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