Статусный чиновник Свердловской железной дороги опроверг слухи о своем задержании

Начальник дирекции вокзалов СвЖД Сергей Цапиков опроверг слухи о своем задержании
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Сергей Цапиков сообщил, что его не задерживали Фото:

Начальник дирекции вокзалов Свердловской железной дороги Сергей Цапиков, которого заподозрили в участии в мошеннической схеме, рассказал, что находится на рабочем месте. Информацией чиновник поделился в разговоре с журналистом URA.RU.

«Появившиеся в СМИ слухи о моем задержании не соответствуют действительности», — сообщил Цапиков. В пресс-службе СвЖД также заявили, что Цапиков находится на рабочем месте. «Никаких ограничений относительно него не применялось», — отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Цапикова. Источники сообщали, что он попал под уголовное дело о мошенничестве. Официальных комментариев от силовиков не поступало.

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Начальник дирекции вокзалов Свердловской железной дороги Сергей Цапиков, которого заподозрили в участии в мошеннической схеме, рассказал, что находится на рабочем месте. Информацией чиновник поделился в разговоре с журналистом URA.RU. «Появившиеся в СМИ слухи о моем задержании не соответствуют действительности», — сообщил Цапиков. В пресс-службе СвЖД также заявили, что Цапиков находится на рабочем месте. «Никаких ограничений относительно него не применялось», — отметили в пресс-службе. Ранее в СМИ появилась информация о задержании Цапикова. Источники сообщали, что он попал под уголовное дело о мошенничестве. Официальных комментариев от силовиков не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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