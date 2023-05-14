14 мая 2023

В ГД пообещали помочь совершеннолетним детям погибших в СВО с получением выплат

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Соответствующее обращение депутаты отправили Андрею Турчаку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Совершеннолетние дети погибших в СВО родителей должны иметь возможность получить соответствующие выплаты, в случае, если других родственников не имеется. Соответствующее обращение направили депутаты Госдумы секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку.

Согласно действующему закону, выплата в 5 миллионов рублей членам семей погибших в СВО полагается супругам, родителям, иждивенцам, детям до 18 лет, а также детям до 23 лет, обучающихся на очной форме в образовательных организациях. При отсутствии вышеуказанных родственников, выплаты полагаются сестрам и братьям. Совершеннолетние дети, не обучающиеся в образовательных организациях, право на компенсацию не имеют. «Сложившаяся ситуация — это законодательный пробел. И в первую очередь выплату надо давать не братьям или сестрам, а детям, пусть они и взрослые», — пояснила суть обращение депутат Госдумы Яна Лантратова изданию «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в российский парламент внесен законопроект, который направлен на предоставление первоочередного зачисления в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев СВО. Такое право получат также усыновленные дети и дети погибших военнослужащих на спецоперации. Помимо этого, новый законопроект решает проблему лишения детей таких льгот в случае гибели бойцов.

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Совершеннолетние дети погибших в СВО родителей должны иметь возможность получить соответствующие выплаты, в случае, если других родственников не имеется. Соответствующее обращение направили депутаты Госдумы секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. Согласно действующему закону, выплата в 5 миллионов рублей членам семей погибших в СВО полагается супругам, родителям, иждивенцам, детям до 18 лет, а также детям до 23 лет, обучающихся на очной форме в образовательных организациях. При отсутствии вышеуказанных родственников, выплаты полагаются сестрам и братьям. Совершеннолетние дети, не обучающиеся в образовательных организациях, право на компенсацию не имеют. «Сложившаяся ситуация — это законодательный пробел. И в первую очередь выплату надо давать не братьям или сестрам, а детям, пусть они и взрослые», — пояснила суть обращение депутат Госдумы Яна Лантратова изданию «Коммерсант». Ранее сообщалось, что в российский парламент внесен законопроект, который направлен на предоставление первоочередного зачисления в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев СВО. Такое право получат также усыновленные дети и дети погибших военнослужащих на спецоперации. Помимо этого, новый законопроект решает проблему лишения детей таких льгот в случае гибели бойцов.
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