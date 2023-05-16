16 мая 2023

Крупнейший мясокомбинат Прикамья увеличил выручку на миллиард рублей

Мясокомбинат Кунгурский увеличил выручку и набирает новых сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Консервы на КОРе. Екатеринбург, консервы, говядина, тушонка
В Пермском крае крупнейший мясокомбинат увеличил прибыль и расширяет производство Фото:

В Пермском крае ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» повысил выручку почти на миллиард рублей по итогу 2022 года. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия.

«Выручка по итогу отчетного года выросла с 4 млрд 387 млн до 5 млрд 97 млн рублей. Мясокомбинат занимает лидирующие позиции в своей отрасли в Пермском крае», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

По данным сервиса, мясокомбинат занимает первое место в Прикамье по объему производства мясных консервов и продуктов из мяса. Предприятие расширяет штат и набирает, согласно информации СБИС — восемнадцать новых сотрудников (предлагаемые зарплаты начинаются от 18 тысяч рублей, средняя по комбинату 44 тысячи рублей в месяц). Согласно финотчету, мясокомбинат пока еще является убыточным.

Ранее URA.RU писало, что убыточный мясоперерабатывающий завод «Телец» (ООО МПЗ «Телец») в 2022 году снизил выручку и стал еще убыточнее. Совладельцем предприятия был пермский миллиардер Александр Репин.

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В Пермском крае ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» повысил выручку почти на миллиард рублей по итогу 2022 года. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия. «Выручка по итогу отчетного года выросла с 4 млрд 387 млн до 5 млрд 97 млн рублей. Мясокомбинат занимает лидирующие позиции в своей отрасли в Пермском крае», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. По данным сервиса, мясокомбинат занимает первое место в Прикамье по объему производства мясных консервов и продуктов из мяса. Предприятие расширяет штат и набирает, согласно информации СБИС — восемнадцать новых сотрудников (предлагаемые зарплаты начинаются от 18 тысяч рублей, средняя по комбинату 44 тысячи рублей в месяц). Согласно финотчету, мясокомбинат пока еще является убыточным. Ранее URA.RU писало, что убыточный мясоперерабатывающий завод «Телец» (ООО МПЗ «Телец») в 2022 году снизил выручку и стал еще убыточнее. Совладельцем предприятия был пермский миллиардер Александр Репин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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