Жителя Златоуста решили наказать «за нарушение присяги заводу»

Сотрудника завода пристыдили за нарушение обязательства не работать у конкурентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Сергея Трусова из Златоуста (Челябинская область) решили наказать «за нарушение присяги заводу». Как сообщается на сайте предприятия, коллег попросили сообщить о фактах нарушений виновника, ставших им известными.

«Каждый из нас любит свою семью, родину. Все, кто служил в армии, давали присягу на верность Родине. Присяга — это святое. На заводе „Феррум“ все мы даем присягу на верность предприятию путем подписания контракта. В нем обязуемся [среди прочего] не работать у конкурентов в течение пяти лет после увольнения», — сообщается в заявлении.

Уволившийся трудился в должности начальника конструкторско-технологического отдела предприятия по выпуску вентиляционного оборудования. Судя по всему, обещаний он не сдержал и трудоустроился к конкурентам. Бывший работодатель обеспокоился тем, что за 9,5 года Трусов стал обладателем полной информации о предприятии: о технических решениях, контрактах, заказчиках, поставщиках.

«Что вы думаете о моральном образе этого человека? Это честно? Это соответствует человеческому достоинству? Вы бы так поступили?», — уточнили на заводе.

Написать сообщение сотрудников предприятия, как они указали, подтолкнуло желание защитить интересы завода, семей и детей сотрудников, исключить недобросовестную конкуренцию. При подготовке материала URA.RU отправило запрос в компанию. К моменту публикации ответа не поступило.