В ХМАО подскочили цены на услуги парикмахерских

17 мая 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Наиболее дорогие услуги в парикмахерских Ханты-Мансийска Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО с начала месяца начали подниматься цены в парикмахерских. Сильнее всего подорожали женские стрижки. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Стрижка модельная в женском зале в среднем стоит 773,22 рубля. В начале мая стоимость составляла 765,77 рубля. Дороже всего услуги в парикмахерских Ханты-Мансийска — более 900 рублей», — следует из данных исследования. При этом цены в мужских парикмахерских остались почти на том же уровне. В среднем модельная стрижка в мужском зале стоит около 530 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дорожать детская одежда. Тогда основной рост цен показали вещи для школьников.

В ХМАО с начала месяца начали подниматься цены в парикмахерских. Сильнее всего подорожали женские стрижки. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Стрижка модельная в женском зале в среднем стоит 773,22 рубля. В начале мая стоимость составляла 765,77 рубля. Дороже всего услуги в парикмахерских Ханты-Мансийска — более 900 рублей», — следует из данных исследования. При этом цены в мужских парикмахерских остались почти на том же уровне. В среднем модельная стрижка в мужском зале стоит около 530 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дорожать детская одежда. Тогда основной рост цен показали вещи для школьников.