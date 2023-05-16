16 мая 2023

В ХМАО подскочили цены на услуги парикмахерских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль красоты "Ural Beauty Fest". Екатеринбург, мастер, парикмахер, прическа, парикмахерская, волосы, плойка, кудри, завивка
Наиболее дорогие услуги в парикмахерских Ханты-Мансийска Фото:

В ХМАО с начала месяца начали подниматься цены в парикмахерских. Сильнее всего подорожали женские стрижки. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Стрижка модельная в женском зале в среднем стоит 773,22 рубля. В начале мая стоимость составляла 765,77 рубля. Дороже всего услуги в парикмахерских Ханты-Мансийска — более 900 рублей», — следует из данных исследования.

При этом цены в мужских парикмахерских остались почти на том же уровне. В среднем модельная стрижка в мужском зале стоит около 530 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дорожать детская одежда. Тогда основной рост цен показали вещи для школьников.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО с начала месяца начали подниматься цены в парикмахерских. Сильнее всего подорожали женские стрижки. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Стрижка модельная в женском зале в среднем стоит 773,22 рубля. В начале мая стоимость составляла 765,77 рубля. Дороже всего услуги в парикмахерских Ханты-Мансийска — более 900 рублей», — следует из данных исследования. При этом цены в мужских парикмахерских остались почти на том же уровне. В среднем модельная стрижка в мужском зале стоит около 530 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дорожать детская одежда. Тогда основной рост цен показали вещи для школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...