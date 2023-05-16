В ХМАО подскочили цены на услуги парикмахерских

Наиболее дорогие услуги в парикмахерских Ханты-Мансийска
В ХМАО с начала месяца начали подниматься цены в парикмахерских. Сильнее всего подорожали женские стрижки. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.
«Стрижка модельная в женском зале в среднем стоит 773,22 рубля. В начале мая стоимость составляла 765,77 рубля. Дороже всего услуги в парикмахерских Ханты-Мансийска — более 900 рублей», — следует из данных исследования.
При этом цены в мужских парикмахерских остались почти на том же уровне. В среднем модельная стрижка в мужском зале стоит около 530 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дорожать детская одежда. Тогда основной рост цен показали вещи для школьников.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!