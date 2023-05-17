На месте пожара работают бригады спасателей
В Пыть-Яхе загорелся девятиэтажный дом № 10/2 в 5 микрорайоне. На месте работают спасатели, сообщили URA.RU в МЧС России по ХМАО.
«На месте работают шесть автоцистерн, одна автолестница и штабной автомобиль. В 11:28 дали ликвидацию открытого горения девятиэтажного дома. Предварительно, сильное задымление наблюдается на восьмом этаже», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе ведомства.
Видео: URA.RU
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