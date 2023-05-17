17 мая 2023
16 мая 2023

В городе ХМАО загорелся девятиэтажный дом. Видео

МЧС ХМАО: в Пыть-Яхе загорелся девятиэтажный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
На месте пожара работают бригады спасателей Фото:

В Пыть-Яхе загорелся девятиэтажный дом № 10/2 в 5 микрорайоне. На месте работают спасатели, сообщили URA.RU в МЧС России по ХМАО.

«На месте работают шесть автоцистерн, одна автолестница и штабной автомобиль. В 11:28 дали ликвидацию открытого горения девятиэтажного дома. Предварительно, сильное задымление наблюдается на восьмом этаже», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе ведомства.

Видео: URA.RU

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В Пыть-Яхе загорелся девятиэтажный дом № 10/2 в 5 микрорайоне. На месте работают спасатели, сообщили URA.RU в МЧС России по ХМАО. «На месте работают шесть автоцистерн, одна автолестница и штабной автомобиль. В 11:28 дали ликвидацию открытого горения девятиэтажного дома. Предварительно, сильное задымление наблюдается на восьмом этаже», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе ведомства. Видео: URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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