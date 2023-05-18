Возле Кольцово загорелась смотровая площадка

На смотровой площадке возле аэропорта загорелась сухая трава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возле аэропорта Кольцово (Екатеринбург) загорелась площадка, с которой горожане приезжают наблюдать за взлетом и посадкой самолетов. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, горела трава.

«В 15:41 поступило сообщение о пожаре по улице Бахчиванджи. По предварительной информации, на площади один гектар происходит горение сухой растительности. Угрозы распространения пожара на строения нет», — рассказали спасатели.

В пресс-службе отметили, что аэропорт «работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов». Участок, где произошел пожар, известен среди свердловчан как «взлетка» — место, где хорошо видно прилет и отправку самолетов.