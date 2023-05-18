18 мая 2023

Депутат ГД Шеремет назвал Зеленского и его сообщников сборищем «фриками»

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Открытие третьего терапевтического отделения в центральной городской больнице №3. Екатеринбург, депутат, чиновник, часы, галстук, пиджак, медицинская лаборатория
Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице (М.Шеремет) Фото:

Созданный Владимиром Зеленским совет по «деоккупации» Крыма — сборище «фриков». Такую точку зрения высказал депутат госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Этот совет — наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице. У нас в Крыму есть хорошая клиника, готовы обеспечить всю эту публику хорошим лечением и занятным времяпрепровождением, чтобы больше в голову не лезли дурные мысли», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с призывом нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в ответ на попытку покушения на российского лидера Владимира Путина. Шеремет добавил, что в Киеве засели террористы, с которыми бессмысленно договариваться.

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Созданный Владимиром Зеленским совет по «деоккупации» Крыма — сборище «фриков». Такую точку зрения высказал депутат госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Этот совет — наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице. У нас в Крыму есть хорошая клиника, готовы обеспечить всю эту публику хорошим лечением и занятным времяпрепровождением, чтобы больше в голову не лезли дурные мысли», — цитирует депутата РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с призывом нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в ответ на попытку покушения на российского лидера Владимира Путина. Шеремет добавил, что в Киеве засели террористы, с которыми бессмысленно договариваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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