Депутат ГД Шеремет назвал Зеленского и его сообщников сборищем «фриками»

19 мая 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице (М.Шеремет) Фото: Анна Майорова © URA.RU Созданный Владимиром Зеленским совет по «деоккупации» Крыма — сборище «фриков». Такую точку зрения высказал депутат госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Этот совет — наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице. У нас в Крыму есть хорошая клиника, готовы обеспечить всю эту публику хорошим лечением и занятным времяпрепровождением, чтобы больше в голову не лезли дурные мысли», — цитирует депутата РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с призывом нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в ответ на попытку покушения на российского лидера Владимира Путина. Шеремет добавил, что в Киеве засели террористы, с которыми бессмысленно договариваться.

Созданный Владимиром Зеленским совет по «деоккупации» Крыма — сборище «фриков». Такую точку зрения высказал депутат госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Этот совет — наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице. У нас в Крыму есть хорошая клиника, готовы обеспечить всю эту публику хорошим лечением и занятным времяпрепровождением, чтобы больше в голову не лезли дурные мысли», — цитирует депутата РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с призывом нанести ракетный удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в ответ на попытку покушения на российского лидера Владимира Путина. Шеремет добавил, что в Киеве засели террористы, с которыми бессмысленно договариваться.