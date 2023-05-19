Челябинский губернатор вручил медаль известному политику. Фото

Владимир Мякуш получил медаль за заслуги от губернатора Текслера

20 мая 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Владимир Мякуш получил медаль за заслуги перед Челябинской областью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медаль Владимиру Мякушу, который много лет возглавлял заксобрание региона. В субботу ему исполнилось 75 лет. «Вся ваша жизнь связана с регионом, вы работали в областном парламенте в течение 23 лет, из них 16 лет руководили им. Своим отношением к делу и людям вы заслужили почет и уважение у южноуральцев и за пределами Южного Урала», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. Губернатор вручил Мякушу медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Награда присуждается за заслуги в государственной, политической и общественной деятельности. Ранее сообщалось, что Владимир Мякуш стал замруководителя Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Мякуш с 2005 года возглавлял областной парламент, 16 ноября 2021 года он ушел в отставку и стал советником Текслера по партийному строительству. Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медаль Владимиру Мякушу, который много лет возглавлял заксобрание региона. В субботу ему исполнилось 75 лет. «Вся ваша жизнь связана с регионом, вы работали в областном парламенте в течение 23 лет, из них 16 лет руководили им. Своим отношением к делу и людям вы заслужили почет и уважение у южноуральцев и за пределами Южного Урала», — цитирует Алексея Текслера его пресс-служба. Губернатор вручил Мякушу медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Награда присуждается за заслуги в государственной, политической и общественной деятельности. Ранее сообщалось, что Владимир Мякуш стал замруководителя Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Мякуш с 2005 года возглавлял областной парламент, 16 ноября 2021 года он ушел в отставку и стал советником Текслера по партийному строительству.