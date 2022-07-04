Экс-спикер челябинского заксобрания получил новую должность

Владимир Мякуш (слева) станет заместителем Ивана Квитки (справа) в Уральском МКС «Единой России» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-председатель заксобрания Челябинской области, советник губернатора региона Владимир Мякуш стал замруководителя Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» Ивана Квитки. Об этом сообщил 4 июля сам Квитка.

«Президиум Генсовета „Единой России“ вновь назначил меня руководителем Уральского МКС партии. Назначены новые заместители, опытные люди, которые смогут усилить партийную работу в УрФО. Это советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш, зампредседателя Думы Югры Наталья Западнова, и зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева», — написал в своем telegram-канале Квитка.

Кроме того, в состав МКС войдут представители каждого региона УрФО. В частности, это секретари региональных отделений ЕР: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, от Тюменского области — Андрей Артюхов, от Югры — Борис Хохряков, от Ямала — Алексей Ситников, от Курганской области — Александр Ильтяков.

Мякуш ранее возглавлял челябинскую региональную организацию ЕР, впоследствии уступив этот пост Текслеру. Возглавлявший с 2005 года областной парламент политик ушел в отставку 16 ноября 2021 года, перейдя на должность советника главы региона и его заместителя по партийным делам.