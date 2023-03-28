МОК предложил условие допуска части спортсменов РФ до турниров

МОК: в соревнованиях будут участвовать россияне, не поддержавшие СВО
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, олимпийцы, российские флаги
МОК разрешил участвовать в турнирах спортсменам, не поддержавшим СВО Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил международным спортивным федерациям допускать к соревнованиям россиян, не поддержавших спецоперацию. Также спортсмены должны участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

«К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине», — говорится в сообщении МОК. Информацию передает издание Sport24.

После начала специальной военной операции, против России были введены различные санкции. В качестве ограничений МОК призывал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Тогда ряд организаций запретил спортсменам двух государств участвовать в турнирах. Однако некоторые ассоциации одобрили присутствие россиян под нейтральным флагом. Так, спортсмены смогут участвовать в турнирах по теннису, смешанным единоборствам, хоккею, шахматам и европейскому футболу, передает Life.

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил международным спортивным федерациям допускать к соревнованиям россиян, не поддержавших спецоперацию. Также спортсмены должны участвовать в турнирах в нейтральном статусе. «К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине», — говорится в сообщении МОК. Информацию передает издание Sport24. После начала специальной военной операции, против России были введены различные санкции. В качестве ограничений МОК призывал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Тогда ряд организаций запретил спортсменам двух государств участвовать в турнирах. Однако некоторые ассоциации одобрили присутствие россиян под нейтральным флагом. Так, спортсмены смогут участвовать в турнирах по теннису, смешанным единоборствам, хоккею, шахматам и европейскому футболу, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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