МОК предложил условие допуска части спортсменов РФ до турниров

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил международным спортивным федерациям допускать к соревнованиям россиян, не поддержавших спецоперацию. Также спортсмены должны участвовать в турнирах в нейтральном статусе.
«К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине», — говорится в сообщении МОК. Информацию передает издание
После начала специальной военной операции, против России были введены различные санкции. В качестве ограничений МОК призывал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Тогда ряд организаций запретил спортсменам двух государств участвовать в турнирах. Однако некоторые ассоциации одобрили присутствие россиян под нейтральным флагом. Так, спортсмены смогут участвовать в турнирах по теннису, смешанным единоборствам, хоккею, шахматам и европейскому футболу, передает
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