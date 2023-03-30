Глава МОК назвал срок принятия решения по участию россиян в Олимпиаде

Глава МОК Бах: решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде примут не раньше лета 2023 года

30 марта 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года Фото: pixabay.com © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси не раньше лета 2023 года. Об этом заявил президент комитета Томас Бах. «Решение по участию атлетов с паспортами России и Белоруссии будет принято после того, как до начала Игр останется год», — подчеркнул Томас Бах во время пресс-конференции. Следующие Олимпийские игры планируется провести в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. То есть, после конца июля текущего года могут потенциально назвать сроки участия спортсменов из РФ и Белоруссии. Ранее исполнительный комитет МОК предложил допускать к участию в соревнованиях российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ на территории Украины. Власти Британии также требовали у спонсоров предстоящей Олимпиады запрета на участие российских и белорусских спортсменов. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и МОК с целью защитить права российских спортсменов, сообщает «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что Международный комитет будет проверять российских спортсменов на допинг, пишет RT.

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси не раньше лета 2023 года. Об этом заявил президент комитета Томас Бах. «Решение по участию атлетов с паспортами России и Белоруссии будет принято после того, как до начала Игр останется год», — подчеркнул Томас Бах во время пресс-конференции. Следующие Олимпийские игры планируется провести в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. То есть, после конца июля текущего года могут потенциально назвать сроки участия спортсменов из РФ и Белоруссии. Ранее исполнительный комитет МОК предложил допускать к участию в соревнованиях российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ на территории Украины. Власти Британии также требовали у спонсоров предстоящей Олимпиады запрета на участие российских и белорусских спортсменов. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и МОК с целью защитить права российских спортсменов, сообщает «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что Международный комитет будет проверять российских спортсменов на допинг, пишет RT.