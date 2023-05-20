В ХМАО спасатели борются с пожарами на площади более 250 гектаров

Часть возгораний локализованы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 9 утра 21 мая проводятся работы по тушению двух ландшафтных и трех лесных пожаров. В окружном департаменте недропользования сообщается, что площадь возгораний составила 259,7 гектаров.

«По состоянию на 09.00 21 мая, в регионе проводятся работы по тушению: двух ландшафтных пожаров на площади 217 га в Березовском и Октябрьском районах и трех лесных пожаров на площади 42,7 га в Сургутском и Ханты-Мансийском районах», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Часть возгораний локализованы.

Уточняется, что к ликвидации возгораний привлечены 63 работника авиалесоохраны Югры, лесопожарные формирования округа и необходимая спецтехника. 21 мая в регионе прогнозируются 3-4 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — 5 класс.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор Нягани (ХМАО) совместно с филиалом ФБУЗ провел исследование воздуха на предмет наличия в нем вредных веществ. По результатам исследований превышений ПДК не установлено.