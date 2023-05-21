21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Челябинец покончил с собой неподалеку от кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, днд, полиция, успенское кладбище, добровольная народная дружина
Труп обнаружили в лесном массиве у Митрофановского кладбища Фото:

В Челябинске местный житель покончил с собой неподалеку от Митрофановского кладбища. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Труп мужчины был обнаружен в лесном массиве. В настоящее время выясняются причины его поступка», — сообщил источник.

По данным URA.RU, с начала мая мужчина числился без вести пропавшим. В его одежде была найдена предсмертная записка. Ее содержимое неизвестно.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Челябинске местный житель покончил с собой неподалеку от Митрофановского кладбища. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Труп мужчины был обнаружен в лесном массиве. В настоящее время выясняются причины его поступка», — сообщил источник. По данным URA.RU, с начала мая мужчина числился без вести пропавшим. В его одежде была найдена предсмертная записка. Ее содержимое неизвестно. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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