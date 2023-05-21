Челябинец покончил с собой неподалеку от кладбища

Труп обнаружили в лесном массиве у Митрофановского кладбища
В Челябинске местный житель покончил с собой неподалеку от Митрофановского кладбища. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Труп мужчины был обнаружен в лесном массиве. В настоящее время выясняются причины его поступка», — сообщил источник.
По данным URA.RU, с начала мая мужчина числился без вести пропавшим. В его одежде была найдена предсмертная записка. Ее содержимое неизвестно.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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