21 мая 2023

Пермский омбудсмен Сапко сыграл в баскетбол с подростками в колонии. Фото

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Мэр Перми Игорь Сапко и сити-менеджер Дмитрий Самойлов. Подборка фотографий, сапко игорь
Игорь Сапко приехал в воспитательную колонию вместе с тренерами и игроками БК PARMA-PARI Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI». О результатах спортивной встречи Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Неподдельная радость, крутая положительная энергетика, заряд эмоций — все это мы испытали сегодня вместе с подростками из пермской воспитательной колонии на баскетбольном матче. Спасибо руководству ГУФСИН России по Пермскому краю и БК „PARMA-PARI“, что откликнулись на мою инициативу», — рассказал Сапко.

Омбудсмен отметил, что игра завершилась со счетом 32:32. Помимо игры для подростков был организован мастер класс от тренеров и игроков клуба «PARMA-PARI». На память о встрече ребятам вручили баскетбольные мячи и книги «Комета Урал-Грейт» для библиотеки колонии.

Игорь Сапко (в форме белого цвета) привез в воспитательную колонию тренеров и игроков БК «PARMA-PARI»
Игорь Сапко (в форме белого цвета) привез в воспитательную колонию тренеров и игроков БК «PARMA-PARI»
Фото:

Во время посещения колонии омбудсмен пообщался с подростками
Во время посещения колонии омбудсмен пообщался с подростками
Фото:

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI». О результатах спортивной встречи Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Неподдельная радость, крутая положительная энергетика, заряд эмоций — все это мы испытали сегодня вместе с подростками из пермской воспитательной колонии на баскетбольном матче. Спасибо руководству ГУФСИН России по Пермскому краю и БК „PARMA-PARI“, что откликнулись на мою инициативу», — рассказал Сапко. Омбудсмен отметил, что игра завершилась со счетом 32:32. Помимо игры для подростков был организован мастер класс от тренеров и игроков клуба «PARMA-PARI». На память о встрече ребятам вручили баскетбольные мячи и книги «Комета Урал-Грейт» для библиотеки колонии.
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