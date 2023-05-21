Пермский омбудсмен Сапко сыграл в баскетбол с подростками в колонии. Фото

22 мая 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко приехал в воспитательную колонию вместе с тренерами и игроками БК PARMA-PARI Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI». О результатах спортивной встречи Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Неподдельная радость, крутая положительная энергетика, заряд эмоций — все это мы испытали сегодня вместе с подростками из пермской воспитательной колонии на баскетбольном матче. Спасибо руководству ГУФСИН России по Пермскому краю и БК „PARMA-PARI“, что откликнулись на мою инициативу», — рассказал Сапко. Омбудсмен отметил, что игра завершилась со счетом 32:32. Помимо игры для подростков был организован мастер класс от тренеров и игроков клуба «PARMA-PARI». На память о встрече ребятам вручили баскетбольные мячи и книги «Комета Урал-Грейт» для библиотеки колонии. Игорь Сапко (в форме белого цвета) привез в воспитательную колонию тренеров и игроков БК «PARMA-PARI» Фото: страница Игоря Сапко, «ВКонтакте» Во время посещения колонии омбудсмен пообщался с подростками Фото: страница Игоря Сапко, «ВКонтакте»

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI». О результатах спортивной встречи Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Неподдельная радость, крутая положительная энергетика, заряд эмоций — все это мы испытали сегодня вместе с подростками из пермской воспитательной колонии на баскетбольном матче. Спасибо руководству ГУФСИН России по Пермскому краю и БК „PARMA-PARI“, что откликнулись на мою инициативу», — рассказал Сапко. Омбудсмен отметил, что игра завершилась со счетом 32:32. Помимо игры для подростков был организован мастер класс от тренеров и игроков клуба «PARMA-PARI». На память о встрече ребятам вручили баскетбольные мячи и книги «Комета Урал-Грейт» для библиотеки колонии.