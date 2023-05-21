Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI». О результатах спортивной встречи Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
«Неподдельная радость, крутая положительная энергетика, заряд эмоций — все это мы испытали сегодня вместе с подростками из пермской воспитательной колонии на баскетбольном матче. Спасибо руководству ГУФСИН России по Пермскому краю и БК „PARMA-PARI“, что откликнулись на мою инициативу», — рассказал Сапко.
Омбудсмен отметил, что игра завершилась со счетом 32:32. Помимо игры для подростков был организован мастер класс от тренеров и игроков клуба «PARMA-PARI». На память о встрече ребятам вручили баскетбольные мячи и книги «Комета Урал-Грейт» для библиотеки колонии.
Игорь Сапко (в форме белого цвета) привез в воспитательную колонию тренеров и игроков БК «PARMA-PARI»
Фото: страница Игоря Сапко, «ВКонтакте»
Во время посещения колонии омбудсмен пообщался с подростками
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI». О результатах спортивной встречи Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Неподдельная радость, крутая положительная энергетика, заряд эмоций — все это мы испытали сегодня вместе с подростками из пермской воспитательной колонии на баскетбольном матче. Спасибо руководству ГУФСИН России по Пермскому краю и БК „PARMA-PARI“, что откликнулись на мою инициативу», — рассказал Сапко. Омбудсмен отметил, что игра завершилась со счетом 32:32. Помимо игры для подростков был организован мастер класс от тренеров и игроков клуба «PARMA-PARI». На память о встрече ребятам вручили баскетбольные мячи и книги «Комета Урал-Грейт» для библиотеки колонии.