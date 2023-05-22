22 мая 2023

В Челябинске на Шершневской плотине произошло лобовое ДТП. Видео

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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, дамба, лето, шершневское водохранилище, отдых, шершни
ДТП произошло на Шершневской плотине Фото:

В Челябинске на Шершневской плотине поздно вечером 22 мая произошло лобовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

«Очень серьезная авария только что на Худякова. Пострадало 3 автомобиля, на месте скорая, МЧС, ДПС», — сообщается в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам видео, две машины столкнулись лоб в лоб. Один из автомобилей задымился. Также в одной из машин находился маленький ребенок, говорят авторы видео. О пострадавших или погибших ничего не сообщается. Но со слов очевидцев, мужчина, находившийся в одной из машин, получил сильные травмы.

Ранее лобовое ДТП произошло на дороге в элитный поселок Западный под Челябинском. Водители были госпитализированы.

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В Челябинске на Шершневской плотине поздно вечером 22 мая произошло лобовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети. «Очень серьезная авария только что на Худякова. Пострадало 3 автомобиля, на месте скорая, МЧС, ДПС», — сообщается в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам видео, две машины столкнулись лоб в лоб. Один из автомобилей задымился. Также в одной из машин находился маленький ребенок, говорят авторы видео. О пострадавших или погибших ничего не сообщается. Но со слов очевидцев, мужчина, находившийся в одной из машин, получил сильные травмы. Ранее лобовое ДТП произошло на дороге в элитный поселок Западный под Челябинском. Водители были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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