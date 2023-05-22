ДТП произошло на Шершневской плотине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на Шершневской плотине поздно вечером 22 мая произошло лобовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

«Очень серьезная авария только что на Худякова. Пострадало 3 автомобиля, на месте скорая, МЧС, ДПС», — сообщается в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам видео, две машины столкнулись лоб в лоб. Один из автомобилей задымился. Также в одной из машин находился маленький ребенок, говорят авторы видео. О пострадавших или погибших ничего не сообщается. Но со слов очевидцев, мужчина, находившийся в одной из машин, получил сильные травмы.

Ранее лобовое ДТП произошло на дороге в элитный поселок Западный под Челябинском. Водители были госпитализированы.