На дороге в элитный поселок под Челябинском произошло лобовое ДТП. Фото, видео

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Клипарт. Магнитогорск, рейд, дпс
Лобовое ДТП произошло под Челябинском на автодороге в поселок Западный Фото:

На дороге в поселок Западный Сосновского района (Челябинская область) 20 апреля произошло лобовое ДТП. О том, что водители госпитализированы, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Устанавливаются обстоятельства ДТП на автодороге „Шершни-Северный- поселок Западный“. Женщина 1970 года рождения на Hyundai Solaris выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada Largus под управлением мужчины 1963 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Выезд на встречную полосу был разрешен. Оба водителя госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

В Сосновском районе столкнулись две встречные машины
В Сосновском районе столкнулись две встречные машины
На месте ДТП работали сотрудники МЧС
На месте ДТП работали сотрудники МЧС

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На дороге в поселок Западный Сосновского района (Челябинская область) 20 апреля произошло лобовое ДТП. О том, что водители госпитализированы, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Устанавливаются обстоятельства ДТП на автодороге „Шершни-Северный- поселок Западный“. Женщина 1970 года рождения на Hyundai Solaris выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada Largus под управлением мужчины 1963 года рождения», — уточнили в ведомстве. Выезд на встречную полосу был разрешен. Оба водителя госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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