Лобовое ДТП произошло под Челябинском на автодороге в поселок Западный Фото: Илья Московец © URA.RU

На дороге в поселок Западный Сосновского района (Челябинская область) 20 апреля произошло лобовое ДТП. О том, что водители госпитализированы, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Устанавливаются обстоятельства ДТП на автодороге „Шершни-Северный- поселок Западный“. Женщина 1970 года рождения на Hyundai Solaris выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada Largus под управлением мужчины 1963 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Выезд на встречную полосу был разрешен. Оба водителя госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

В Сосновском районе столкнулись две встречные машины фото: telegram-канал «Новости скотобазы»