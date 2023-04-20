Лобовое ДТП произошло под Челябинском на автодороге в поселок Западный
На дороге в поселок Западный Сосновского района (Челябинская область) 20 апреля произошло лобовое ДТП. О том, что водители госпитализированы, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Устанавливаются обстоятельства ДТП на автодороге „Шершни-Северный- поселок Западный“. Женщина 1970 года рождения на Hyundai Solaris выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada Largus под управлением мужчины 1963 года рождения», — уточнили в ведомстве.
Выезд на встречную полосу был разрешен. Оба водителя госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.
В Сосновском районе столкнулись две встречные машины
На месте ДТП работали сотрудники МЧС
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